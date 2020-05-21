 العيد في زمن كورونا..معاناة عمال القطاع الخاص مستمرة

يعانى عدد كبير من عمال القطاع الخاص، والذي يقدر عددهم بأكثر من 24 مليون عامل، من تعسف بعض أصحاب الأعمال ضددهم استغلالا لتداعيات أزمة كورونا الحالية.

قام بعض أصحاب الأعمال، باتخاذ إجراءات بتسريح عدد العمالة، رغم تأكيدات الحكومة في هذا الأمر، والتسهيلات التي قامت بها، للحفاظ على العمالة، إلا أن هناك عمالا فوجئوا بقرارات بالاستغناء عنهم.

وقد اعترض أكثر من 200 عامل بإحدي شركات تجميع السيارات، من صدور قرار بفصلهم، بحجة معاناة الشركة بسبب الأوضاع الحالية.

وقال العاملون، إن إدارة الشركة ضربت بتعليمات الحكومة عرض الحائط، ولم تراع ظروفنا المعيشية، ونحن لدينا أسر نقوم بالصرف عليها، ومقبلون على عيد الفطر، فضلا عن التزاماتنا الرئيسية من دفع إيجار السكن، وغيرها من الإلتزامات.

وطالب العاملون، بضرورة تدخل الدولة، وإجبار إدارة الشركة على عودتنا للعمل مرة أخرى، ودفع مستحقاتنا المالية كاملة، وعدم تخفيضها.

وعلى نفس النهج، قامت إحدي شركات المنسوجات والملابس، ببرج العرب، بمنع عمال الشركة من الدخول، سعيا منها لتوقف الشركة، والتنصل من التزاماتها تجاه العمال، حيث علم العاملون بالشركة، أن الإدارة تسعى لخفض الرواتب، وهو ما قابله العمال بالرفض.

وقال أحد العاملين، إنهم فوجئوا يمنعهم من دخول الشركة، وقاموا بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له الشركة، مضيفا أن الادارة أبلغتهم باحتساب الإجازات العادية خلال هذه الفترة من رصيد الاجازات الخاص بهم.

وفي مدينة السادات الصناعية، استنكر عدد كبير من العاملين، باستهانة أصحاب الأعمال من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشركة، وإصدار عدد من الإجراءات التعسفية تجاههم، وخاصة ان معظم العاملين بهذه الشركات يأتون من مناطق بعيدة عن هذه الشركات.

وطالب أحد القيادات العمالية بمدينة السادات، بضرورة تكثيف أعمال التفتيش على المنشآت الصناعية من قبل الإدارات المعنية بوزارة القوى العاملة، وكذلك محافظة المنوفية، لمنع تفشى الفيروس، فضلا عن منع اتخاذ إجراءات تعسفية ضد العمال.