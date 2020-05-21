طوارئ  فى الزراعة استعدادًا لعيد الفطر..القصير:  التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة

أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق وطرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة في منافذها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات،عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظاً على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف للطوارئ بمديريات الطب البيطري على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى من المواطنين وابلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحلها في حينه.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها خلال الإجازة والتعامل معها بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدى وازالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والتنمية المحلية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.