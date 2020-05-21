“الرى”: تنفيذ 73 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقرير من قطاع التوسع الأفقى حول الامطار التى سقطت يومى 16-17 مايو على بعض محافظات الوجه القبلى، حيث تم احتجاز كميات كبيرة من الأمطار أمام بعض السدود وداخل بعض البحيرات الصناعية الجارى تنفيذها حاليا ضمن منظومة كبيرة من الاعمال الصناعية على اختلاف انواعها( سدود وبحيرات صناعية وجسور حماية وحواجز توجيه وقنوات صناعية .

وأوضح التقرير أن الأعمال الرى ينفذها قطاع التوسع الأفقى للحماية من السيول تبلغ تكلفتها 810 مليون جنيه وهى عبارة عن 73 عمل صناعى بمحافظات الوجه القبلى( 15 سد + 29 بحيرة + 19 جسر حماية + 1 حاجز توجيه + 1 قناة صناعية + انشاء مخر+ 7 تأهيل مخرسيل ) .

أوضح التقرير أن الأعمال التى تم تنفيذها بزمام الادارات العامة للتوسع الأفقى والمشروعات باسنا واسيوط أثبتت كفاءتها وفاعليتها فى حصاد مياه هذه الامطار، حيث تم احتجاز كميات من مياه السيول تقدر ب 300 الف م3 أمام سد الاعاقه w16 وداخل البحيرة w17 الجارى تنفيذهما ضمن عمليه حماية وادى عبادى 3ب بمحافظة اسوان بسعة تخزينية 1,2 مليون م3 وذلك لحماية طريق ادفو مرسى علم السياحى وتكلفة 14,8 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تلاحظ وجود تجمعات امطار متوسطه بموقع حفر البحيره ب1 الجارى تنفيذها ضمن عمليه انشاء 11بحيره صناعيه وحاجز ترابى لحمايه مشروع خط السكة الحديد اسوان القاهرة وقرى الشغب والدبابيه والمعلا والقضا المرحله الرابعه الاقصر، حيث تم تقدير كمية الامطار التى سقطت بحوالى 100 الف متر مكعب وبسعة تخزينية لهذه العملية 4,75 مليون متر مكعب وتكلفة42 مليون جنيه.

وأوضح التقرير انه تم احتجاز كمية من الامطار تقدر ب 150 الف م3 بالبحيرة ب1 بالكرنك الجارى تنفيذها ضمن عملية حماية منطقة العمرة والكرنك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا حيث تبلغ السعة التخزينية للاعمال بهذه العملية 15 مليون م3 وذلك لحماية الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – اسوان) وقرى نجع العمرة ونجع الكرنك وقيمة هذه العملية 84 مليون جنيه.

وتعرضت بعض المناطق بمحافظتى أسيوط وسوهاج مما أدى إلى تجمع كميات الامطار المتساقطة بحفرية بعملية حماية البنية الأساسية بالوادي العمراني القبلي مركز ديروط- محافظة أسيوط بمكعب حوالي 10000م3 والسعة التخزينية للاعمال الصناعية بهذه العملية تبلغ 2,4 مليون م3 والغرض من هذه العملية هو حماية طريق أسيوط القاهرة الشرقي وقيمة العملية 22,6 مليون جنيه .

أوضح المهندس شحته إبراهيم أن أعمال الحماية من أخطار السيول فى نطاق محافظة قنا عبارة عن 2 بحيرة صناعية + 2حاجز ترابى لحماية نجع الكرنك وإنشاء سدين إعاقة لحماية نجع العمرة بتكلفة تقديرية 84 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 مليون م٣

بالاضافة إلى بحيرتين صناعيتين +حاجز ترابى ب 1&ب2 لحماية نجع البطحة بتكلفة تقديرية 122.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 مليون م٣.

وأضاف أن أعمال الحماية من أخطار السيول التى يتم تنفيذها فى نطاق محافظة الأقصر تتضمن إنشاء 11 (بحيرة صناعية +حاجز ترابي) لحماية قرية الشغب ــ نجع الدبابية ــ قرية المعلة ــ نجع خور القضا ـ نجع المساعيد ) المرحلة الرابعة بتكلفة تقديرية 42مليون جنية وبسعة تخزينية 882 ألف م٣ .

وأشار شحته إلى أنه يتم تنفيذ عدد من الأعمال فى محافظة أسوان، تتضمن انشاء بحيرة صناعية ب3+حاجز ترابى و سد إعاقة لحماية وادى الخريط [1 – أ] بمركز كوم أمبو – بتكلفة تقديرية بتكلفة 141.173 مليون جنيه وبسعة تخزينية 34000000 م3، وكذلك بحيرة صناعية ب1 + حاجز ترابى بوادي نتش وسدين إعاقة (م2& ر2) لحماية وادى خريط الرئيسى بتكلفة تقديرية 97.5 مليون جنية وبسعة تخزينية ٢٩ مليون م٣.

وأضاف انه يتم انشاء (2) بحيرة صناعية +(2) حاجز ترابى ( ب7-W13)&( ب8-W14) و (2) سد إعاقة م3 (w12) & م4 (w15) لحماية وادى عبادى (3أ) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرة 22.8 مليون جنية وبسعة تخزينية 4.560 مليون م٣ ، و بحيرة صناعية + حاجز ترابى ( ب10-W19 ) و (2) سد إعاقة (م 5- w16 ) و (م6 – w18) لحماية وادى عبادى (3ب) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرية 14.7 وبسعوة تخزينية 1200000م3 .

كما يتم انشاء 3 بحيرات صناعية و3 حواجز ترابية (ب9-W17) & (ب11-W20) & (بw21-12) لحماية وادى عبادى (3ج) – مركز ادفو – محافظة أسوان من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 30.8 مليون جنيه وبسعة تخزينية 3700000م3، بالاضافة الى (4) بحيرات صناعية +(4) حاجز ترابى (ب13-W22)&(ب14-W23)& (ب15-W24)&(ب16- W25) لحماية وادى عبادى (3د) بتكلفة تقديرية 21.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2000000م3.

وفى محافظة اسيوط يتم تنفيذ عملية لحماية البنية الاساسية لطريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الشرقي من اخطار السيول بتكلفة تقديرية 22,9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2400000 م3، واستكمالها بتكلفة تقديرية 27 مليون جنيه وبسعة تخزينية 4500000 م3.

ويتم أيضا تنفيذ عملية حماية البنية الاساسية للوادي العمراني الغربي (ب ) من أخطار السيول بمحافظة أسيوط لحماية البنية الاساسية قرية الحوطا الشرقية – مركز ديروط – أسيوط من اخطار السيول وبتكلفة تقديرية 14,9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 1100000 م3، وعملية أخرى بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2400000 م3.

وأشار ابراهيم الى انه يتم تنفيذ عملية حماية منطقة الصوامعة شرق بتكلفة تقديرية 13,5 مليون جنيه وبسعة تخزينية 937000 م3، و منطقة القرنة بتكلفة تقديرية 1,9 مليون وبسعة تخزينية 60000 م3، و مصب مخر سيل وادى نزلة عمارة بتكلفة تقديرية 5,9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 275000 م3.

وتنفذ وزارة الرى العديد من الاعمال لحماية من اخطار السيول بمحافظة المنيا، منها قري زاوية الجدامى بمركز مغاغة بتكلفة تقديرية 32 مليون جنيه وسعة تخزينية 315000 م3.

أما فى محافظة بنى سويف فيتم تنفيذ عملية اعادة تاهيل مخر سيل سنور بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه.

وفى محافظة الجيزة يتم إنشاء مخر سيل وادي متين البحري لحماية منطقة اطفيح بتكلفة تقديرية 2.4 مليون جنيه، و تأهيل مخر سيل الديسمى بتكلفة تقديرية 3 مليون جنيه، و تأهيل مخر سيل اطفيح و مخر سيل الكريمات بتكلفة تقديرية 3,2 مليون جنيه، و مخر سيل الودى، و مخر سيل المنشى بتكلفة تقديرية 3,1 مليون جنيه.

أما فى محافظة القاهرة يتم انشاء عملية إنشاء سد م1& م2 لحماية وادي دجلة (طرة-زهراء المعادي) من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه وسعة تخزينية 1625000 م.