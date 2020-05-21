رغم كورونا والحظر والغلاء..فى العيد.. البسطاء يفرحون

تحقيق: نجوى إبراهيم – منى السيد

أيام ويرحل شهر رمضان الكريم, ويهل علينا العيد ..العيد هو العيد يهل علينا بالبهجة فيمنح البسطاء فرصة للفرح, وفرحة العيد ارتبطت لدينا بطقوس خاصة أهمها الملابس الجديدة والكحك والبسكويت, والزيارات العائلية.. طقوس تنتظر “تكبيرة صلاة العيد ” لتنطلق.. وقبلها يعيش التجار أزهى أيامهم, رواج يفتقدونه طوال العام.. ولكن للعيد هذا العام وجها أخر يفقده بهجته, فانتشار فيروس كورونا, وزيادة أعداد المصابين ومواعيد الحظر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس هذا العام, كل هذه الأمور وغيرها الكثير أفقدت العيد بهجته.

الأسعار.. نار

قالت أمل عبد الحميد، ربة منزل، إن ملابس العيد هي فرحة كل الأطفال، ولكن كورونا وارتفاع الأسعار خلتنا مش عارفين نعمل إيه؟ ، حاول زوجى أن يقنعنى بعدم شراء ملابس العيد هذا العام, ولكن بصراحة اذا لم اشتر فى العيد لن أعرف اشترى طوال الموسم, ولكن للأسف الأسعار غالية ، طقم الطفل الواحد بـ700و800 جنيه, متسائلة عن دور الدولة في الرقابة على الأسعار قائلة: “هنجيب منين لبس لثلاثة أطفال كل واحد عايز طقم، ده غير أسعار الأحذية ولبس البيت.

وعن إجراءات الوقاية من كورونا قالت الناس مش مهتمة الشوارع والمحلات والمواصلات كل حاجة زحمة, أنا بحاول أنزل بدرى أنا والولاد علشان نشترى اللازم,المحلات بتفتح من 10 صباحا.

وتشير”هالة معتز”موظفة إلى أنها سوف تشترى اللازم فقط قائلة: هاجيب بلوزة للبنت الكبيرة وبنطلون للولد، أما إبنى الصغير سوف أشترى له تي شيرت جديد, وعندهم كوتشهات المدارس مش لازم كله جديد، كل واحد حاجة علشان الدنيا تمشى، فالأسعار نار، وتابعت اشتريت هذا العام من محلات جانب البيت فى عزبة النخل علشان ابعد عن الزحام وبهدلة المواصلات, وبحاول ألبس الكمامة والجوانتى وأنا اللى بنزل أشترى ورفضت أخد الولاد معايا.

قرر “عبد الرحمن محمد” موظف لديه أربعة أبناء، شراء ملابس العيد لنصف أبنائه، قائلا :مصاريف رمضان وارتفاع أسعار الأكل والشرب جعلتنا غير قادرين على شراء ملابس العيد لكل الأولاد .

وقالت “ياسمين حسنى”، ربه منزل، أنها منذ ثلاثة أِشهر وهي تعمل على توفير قطع منفصلة من الملابس لأبنائها الثلاثة، من خلال تدابير بعض النقود كونها لا تمتلك أموالا لتتسوق في أماكن مختلفة وتشتري الاحتياجات دفعة واحدة، حتى تقوم بتوفير الملابس كاملة قبل بداية العيد، لافتة إلى أن ابنائها جميعهم في مراحل التعليم المختلفة، ومن الضرورة أن يشتروا ملابس للعيد مثل باقي أقاربهم وزملائهم، مؤكدة أن سوف تستغنى عن شراء الكعك والبسكويت بالكميات التى اعتادت عليها ,ومن الممكن أن تشتري كيلو واحد فقط من الكعك للأولاد.

قالت “صفاء محمود ” أن الملابس الجديدة تعتبر فرصة عظيمة لمساعدة الابناء نفسيًّا في ظل ظروف حظر التجوال ووجودهم في المنزل طوال الوقت. وأشارت إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية أثناء الشراء بالابتعاد عن الزحام وارتداء الكمامات إضافة إلى غسيل الملابس فور شرائها، لافتةً إلى أنها اشترت الملابس حسب مقاس أبنائها قائلة: “مخلناش الولاد يقيسوا الهدوم عشان لو فيها أي فيروسات”.

بينما قالت “شيرين سعيد”، إنها تقبل على شراء ملابس العيد منذ شهر تقريبا حتى لا تتزاحم وسط الأشخاص تجنبا لحدوث أي عدوى تنقل عن طريق أحد المصابين، وفي الوقت نفسه نلتزم بمطالب الحكومة.

وأكدت دعاء حلمي، ربه منزل، أن ارتفاع الأسعار أدى إلى حالة من الارتباك بين أفراد الأسرة الواحدة، خاصة أنها ارتفعت بنسبة 100% عن العام الماضي، الأمر الذي يحتاج لميزانية منفصلة لشراء ملابس جديدة، وأوضحت أنها حتى الآن لم تقم بشراء لبس العيد لابنها،وتحاول إقناعهم بشرائها بعد العيد حتى يكون الزحام قل شوية ,ولكن اولادها مصرين على شراء اللبس فى العيد ,ففرحة العيد مرتبطة بشراء الملابس الجديدة.

بينما أوضحت سلوى محمد، موظفة في جامعة المنوفية، أنها قامت بشراء طقم العيد لابنتها بتكلفة 1000 جنيه,وأوضحت انها ذهبت أوائل رمضان كانت الدنيا هادئة ومفيش زحمة.

جشع التجار

“أحمد متولى “عامل ارزقى يقول لدي 3 أطفال من الصعب جدًا شراء ملابس العيد لهم في الوقت الحالي بسبب ارتفاع الأسعار، وأضاف أن الموظفين والناس اللى عندها دخل ثابت بتشتكى من ارتفاع الأسعار, فنعمل ايه احنا اللى عايشين على باب الله من ساعة الحظر واحنا قاعدين ومفيش دخل، مفيش قدمنا الا الموسكى والعتبة بنطلون وقميص لكل عيل وربنا يفرجها بإذن الله.

بينما تصف” سعاد أشرف” ربه منزل، ارتفاع أسعار الملابس “بالكارثة” مؤكدة أن أسعار الطقم الواحد يتراوح ما بين 1000 و 1200 جنيه، الأمر الذي يضطرهم لتوفير ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للملابس فقط، وهذه الأموال ليست من السهل توفيرها في الوقت الراهن، غير الاحتياجات الأخرى، وأشارت إلى أن هناك محال تجارية في أماكن مختلفة، استغلت احتياج المواطنين لشراء ملابس لأولادهم وقاموا برفع الأسعار بنسبة كبيرة ,وللاسف الناس مضطرة تشترى, مشيرة إلى أنها تحرص كل عام على عمل الكعك والبسكويت، مع عائلتها ولكن هذا العام سوف تكتفى بتوفير ملابس الاولاد.

وأضافت، أن أسعار الحلويات ارتفعت بشكل عام مع ارتفاع أسعار السمن والسكر والزيوت، والألبان ولابد من حلول بديلة، وضخ كميات كبيرة من هذه السلع في المجمعات والشوادر والمنافذ التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة لنتمكن من شرائها.

الأسواق الشعبية

اتجهت بعض الأسر الحريصة على شراء ملابس العيد لأبنائها من الأسواق الشعبية فى العتبة والموسكى والزيتون وحلوان نظرا لرخص الأسعار، وأكد بعض أصحاب المحلات بتلك الأسواق أن الناس بدأت تتزاحم لشراء ملابس العيد لابنائها, مؤكدين أن أول 20 يوم من رمضان كان الاقبال محدودا, ولكن مع اقتراب قدوم العيد الامر اختلف قليلا.

وأكدوا أن سبب ضعف الاقبال على الشراء هذا العام هو تخوف الناس من الإصابة بكورونا ,ومواعيد الحظر فالناس تعتاد الشراء بعد الافطار, إلا أن المحلات تلتزم بمواعيد الحظر وتغلق أبوابها فى الخامسة, فضلا عن الأزمة التى يمر بها الناس, ومصاريف رمضان ,كل هذا جعل الناس تعزف عن الشراء ,كما أن كثيرا من المواطنين لجأوا للشراء من الباعة الجائلين الذين يعرضون نفس الملابس التى تتواجد بالمحلات ولكن باسعار أقل وخامات رديئة ,فالزبون لا يهمه الجودة بقدر ما يهمه الاسعار الرخيصة .

واشتكى عدد كبير من اصحاب الملابس من ضعف حركة البيع والشراء، فيقول الحاج “عزت محمود”أحد التجار بسوق العتبة “نظرا للركود فى حركة البيع هذا العام قمت بتغير نشاط المحل من حريمى ورجالى الى ملابس الاطفال لان الاقبال هذه الايام لايكون الا على شراء ملابس الاطفال .

ويؤكد “وليد ابراهيم، مدير احد محلات بيع ملابس الأطفال فى حلوان، أن الزبائن خاصمت شراء الأطقم الكاملة لان سعرها غالى فالطقم البناتى يتراوح بين 700و800 جنيه وهناك طقم يصل إلى 1000 جنيه, والاولادى يبدأ من450و550 حسب المقاس, والكل يأتى يسأل عن الاسعار ويمشى وبعض الاسر تكتفى بشراء بنطلون جينز وتيشرت بسعر 300 أو 400 جنيه.

وأكد أن الركود الذى نشهده يجعلنا غير قادرين على سداد فواتير المصانع التى نأخذ منها البضائع ,كما أن اصحابها يرفضون استلام المرتجعات من البضائع, ورغم أن هذا الموسم ينتظره أى تاجر إلا أن معظم اصحاب المحلات عاجزون عن دفع اجور العاملين.

وطالب بعض أصحاب المحلات بحلوان والزيتون ووسط البلد بأن يتم مد مواعيد الحظر خلال الايام الاخيرة من رمضان تجنبا لزحام المواطنين ,فيما أكد بعض التجار أنهم يقومون بالسماح بدخول عدد معين وانتظار الباقي خارج المحل حتى لا يحدث زحام، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا,واشار البعض انهم يوفرون المعقمات قبل الدخول الى المحل ويقومون بتعقيم قطعة الملابس قبل أن يمسكها الزبون.

التقسيط

بعض ربات البيوت اتجهت إلى شراء ملابس لابنائها بالتقسيط على 3 أشهر، هذا ما أكدته لنا ولاء عباس، فهى أم لولد وبنت, وأوضحت أنها تقيم فى حى الوايلى وهناك بعض المحلات الصغيرة بالمنطقة تبيع الملابس بالقسط وتشترى منها العبايات الحريمى وملابس البيت وملابس الاطفال بالتقسيط وتكمل:اشتريت طقمين خروج وبيجامتين بسعر 1700 جنيه ودفعت 500 والـ 1200 قسط على 3 شهور كل شهر 400 جنيه

اما محلات المناطق الراقية فى وسط البلد وقصر النيل ومدينة نصر والمولات فرغم أن لها زبونها الا أن الزحام امامها خادع وأغلبه للفرجة ايضا نظرا لان اسعارها خيالية هذا ما اكدته “هدير احمد”بائعة بمحل اطفال بشارع قصر النيل قائلة :أن الازدحام فى وسط البلد بعد الافطار للفرجة وليس للشراء,مشيرة الى أن حركة البيع بدأت تنتعش قليلا لقرب قدوم العيد كما أن المحلات هنا لها زبونها نظرا لموديلاتها الراقية.