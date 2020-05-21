في بني سويف ..بعد انطفاء دام لـ 10 سنوات ..هرم ميدوم يضيئ بشعار “خليك في البيت “

كتب محمد ابراهيم عويس

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بزيارة لمنطقة هرم ميدوم بالواسطى،متفقدا إضاءة الهرم ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بواحة ميدوم ، من خلال تنفيذ بعض الأعمال لإضفاء الشكل الحضارى على المنطقة وتأهيلها لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب ، ضمن استراتيجية التنمية السياحية التى أطلقها المحافظ وجارى تنفيذ الخطوات الأولى منها

حيث تفقد محافظ بني سويف الهرم بعد اضائته بعد حوالي 10 سنوات من الاطفاء ” عقب أحداث يناير 2011 ” ، وتم تضمين اضاءة الهرم رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم ، ، حيث كُتبت بالإضاءة عبارات قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية على واجهة الهرم: (خليك في البيت ) ، وذلك في اطار دعم جهود وخطة الدولة المصرية في مجابهة فيروس كورونا المستجد

وسادت المنطقة معالم الجمال وعبق التاريخ،للهرم الذي بٌني في الدولة القديمة في عهد الملك “سنفرو “من الأسرة الرابعة ،ويظهر منه حاليا ثلاث مصاطب، وكان هو خامس أكبر أهرامات مصر عندما تم إنشاؤه ، حيث يميز هرم ميدوم شكل قلب الهرم الذي يبدو كمصطبة عالية تحيطها رمال وأنقاض، مما يجعل شكل الهرم شيئا من الخيال

أشار المحافظ إلى أهمية اضاءة منطقة الهرم ،لإظهار هذا المعلم الحضاري التاريخي الأثري ، الذي يشهد على عظمة الحضارة المصرية ،وأيضا يؤكد على أهمية بني سويف تاريخيا،وأن تلك البقعة الأصيلة من الوطن لديها المقومات التاريخية التي تجعل أبناؤها يفخرون بها ، وتأكيدا على إمكانية أن تتبوأ بني سويف مكانا لائقا بالخريطة السياحية المصرية

واستمع المحافظ من اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لتفاصيل مراحل تنفيذ أعمال الإضاءة التي تم تنفيذها من خلال المساهمة المجتمعية من بعض رجال الأعمال من أبناء الواسطى ،حيث تم إنشاء البنية التحتية للكهرباء(إحلال وتجديد) وتم تركيب الكشافات الأرضية بالمنطقة والمصاطب ، لتظهر المنطقة بعد إضائتها بشكل رائع ، وتتجلي القيمة الأثرية والحضارية للهرم والمنطقة ، الذي يعتبر المعلم الرئيسي للمحافظة

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه فور تكليف المحافظ بالعمل على تطوير المنطقة ،تم تكوين فريق عمل من الوحدة المحلية وادارة السياحة والجهات المعنية،وتم الاستعانة بمجموعة شباب من كليتى السياحة والآثار،والمدرسة الزخرفية الذين يساهمون بموهبتهم في تنفيذ خطة التطوير للمنطقة