وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي يعلن اكتمال سد النهضة بنسبة 73%

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي أن عملية بناء سد النهضة في بلاده وصلت إلى 73%، مشيرا إلى أن التعبئة الأولية لخزان السد ستبدأ في يوليو المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلط بيكيلي الضوء على المفاوضات التي جرت بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عملية بناء السد خلال إحاطة قدمتها وزارة المياه والري والطاقة للسفراء المقيمين في أديس أبابا بشأن سير أعمال بناء السد.

وأضافت الوكالة أن الوزير شرح أسباب “فشل” المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.

وأخبر الوزير الإثيوبي السفراء أن السد “لن يسبب أي ضرر لدول المصب”.

وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. فيما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

المصدر: وكالات