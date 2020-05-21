وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية بكفر الشيخ

أصدرت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ وإعتماد لائحة نظامها الأساسى على أن تكون تحت إشراف الغرفة وفى حدود إختصاصاتها .

وتتولى الشعبة تنظيم العمل وتوحيد الجهود للنهوض بقطاع البصريات بمحافظة كفر الشيخ وذلك من خلال إقامة المعارض ومنافذ البيع وتوفير المعلومات بالإضافة إلى تبنى برامج تدريبية وتوعوية وتبادل الخبرات للإرتقاء بمستويات الأداء فى هذا المجال .

كما تستهدف الشعبة إقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لنشاط البصريات إلى جانب تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ لتطوير وسائل وأساليب العمل وتحقيق الكفاءة والجودة فى تقديم الخبرات إلى جانب تطوير الجوانب التسويقية للعاملين فى هذا المجال .

وتتضمن أهداف الشعبة أيضاً حل المشكلات التى تواجه العاملين بمجال البصريات والعمل على تبسيط الإجراءات وتقوية العلاقات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وكيانات الإنتاج والتمويل والتسويق الخاصة بهذا القطاع