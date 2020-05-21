نصائح الرئيس للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة فيروس كورونا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصيحة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا وزيادة المناعة خلال هذه الفترة الحرجة، مشيرا إلى أن الرياضة والتغذية السليمة هي الحل.وأضاف الرئيس خلال افتتاح “مشروع بشاير الخير 3” في الإسكندرية أن وعي المواطنين سيساعدنا على السير في المسار الصحي والتصدي لانتشار فيروس كورونا في مصر متابعا: “من فضلكم حاولنا أن لا نثير خوفكم من بداية الأزمة وأن نجعل الموضوع في حضن وزارة الصحة، والأطقم الطبية هم من يتحملون الضغط والوضع كله، ونقلنا الموضوع برفق لكي لا نثير الفزع”.ونصح الرئيس المصري الشعب بممارسة الرياضة والتغذية السليمة، والتي تعد من أهم عوامل زيادة المناعة في مواجهة كورونا.

وقال الرئيس إنه على مدى سنوات طويلة لم بفكر أي من المحافظين في وقف تراخيص البناء.وأضاف السيسي: يا ترى المحافظين على مدى العشرين سنة اللي فاتت حد قال هوقف إصدار تراخيص لحد ما نتعامل مع التصور اللي إحنا فيه.

وأكد الرئيس: لابد من تنفيذ القانون، بيقولك العمارة طلعت واتسكنت مش هنعمل حاجة.. من حقك كمحافظ تقول لأ، شوف حجم الكثافة الموجود يسمح بالتنفيذ ولا لأ.. الناس تلتزم واللي عايز يبني أهلا وسهلا، بقول لمحافظ القاهرة والإسكندرية الدنيا متسابة الكلام ده وأنا قائد المنطقة الشمالية في الإسكندرية قولته,

وتابع: أنت لازم تعرف أنت مين، المحافظ رئيس دولة صغيرة، من حقك تقولي لو سمحت مش هطلع تراخيص إلا لما أدرس الموقف عندي، لما نشوف عدد المخالفات الموجودة أمر خطير، عايز أقول حاجة كان مهم جدا بنتكلم على إسكان غير آمن للبسطاء، شوفوا عاملين الحاجة إزاي، الدولة المحترمة تعمل كده لكن أي حاجة تانية عمارة 14 دور ملهاش مرافق وغير مخططة ومش متمحرة، مين يعمل في بلده كده.