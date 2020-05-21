الخطة الكاملة لاحتفال الشبكات الاذاعية بـ “ليلة القدر”.. الجمعة

كتبت- رضا النصيرى

اعتمد “محمد نوار”، رئيس الإذاعة ، خطة الشبكات ، للاحتفال بليلة القدر والذي توافق “الجمعة” 26 رمضان، ويقول” نوار”، بانه سيتم التركيز علي الاهداف التالية لخطة الاحتفال، منها فضل ليلة القدر، والاقتداء بما كان يفعله رسولنا الكريم في هذه الليلة ، والقاء الضوء علي الفضائل والمنح الالهية التي يفوز بها يصاف هذه الليلة ،وتعريف الاطفال بليلة القدر ومكانتها . فيما يقول” ابو العلا حبيب”، رئيس شبكة البرنامج العام، ان الشبكة ستحتفل بهذه الللية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج منها، برنامج حديث الصباح تحت عنوان ليلة القدر لفضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الاوقاف، برنامج من دعاء الصالحين حول مجموعة من الادعية الواردة في ليلة القدر عن الرسول (ص) والصحابة والصالحين ضيوف الحلقات :د. عبد العظيم عامر من علماء وزارة الاوقاف ، ود. سامي العسالة من علماء وزارة الاوقاف والشيخ محمد ربيع من علماء وزارة الاوقاف، ويليه برنامج راي الدين، حيث يعرض فضائل ليله القدر مع د. محمد البطح الاستاذ بجامعة الازهر، ثم سهرة هوانا رمضاني تتناول السهرة ليلة القدر وفضائلها، وبرنامج لؤلؤة من السنة تحت عنوان ليلة القدر وفضائلها ، وكنوز رمضانية، بريد المشاهير، والفن الشعبي. من جانبه، يقول “مدحت فهمي”، رئيس شبكة إذاعة الشرق الأوسط ان الاحتفالية ستكون من خلال فترة مفتوحة بعنوان ” ماسمعش يسمع”، من الساعة 12 – 13 تتضمن الاعمال الفنية والدرامية الدينية بالإضافة الي لقاءات مع الفنان اشرف عبد الغفوروالفنانة سمير عبد العزيز والمخرج مصطفي الشال عن هذه الاعمال ، ثم ضيف الفطار من الساعة 17 – 18 لقاء مع احد علماء الازهر الشريف يتناول اللقاء الحديث حول حكمة عدم تحديد موعد ليلة القدر وهل هي ثابتة في ليلة القدر وهل هي ثابتة في ليلة من الليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان وماهي الأعمال والطاعات التي يجب القيام بها في تلك الليلة ، ويليه فترة “بريك” من الساعة 19 -20 فترة مفتوحة تتضمن مجموعة من الاغاني الدينية القصيرة وبعض مقاطع من اوبريتات الليلة المحمدية ، وفترة قعدة شرقي من الساعة 21 – 22 فترة مفتوحة تتضمن مسابقة مع المستمعين تشمل مجموعة من الأسئلة الدينية وأيضا أسئلة عن الأعمال الفنية الدينية والتاريخية وإذاعة مسامع من هذه الأعمال . اما اذاعة القرأن الكريم ، فيقول رئيسها، دكتور “حسن مدني، ان هناك فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة مع الصائمين سيتم في بدايتها الحديث عن فض ليله القدر واللدعاء المستحب فيها وكيففية احيائها ، ثم إذاعة احتفالية دينية عن ليله القدر، وبرنامج كتابات اسلامية وبرنامج الاسرة والمجتمع ، ويليه تطويع باقي البرامج للحديث عن المناسبة.