الدولار يرتفع بشكل مفاجئ

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، ما بين 6 لـ 7 قروش على مستوى بعض البنوك العاملة في البلاد.وجاء ارتفاع الدولار بعد أن شهد استقرارا لمدة تزيد عن شهر عقب أزمة فيروس كورونا، حيث سجل أعلى سعر 15.91 للشراء.وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع.وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وبلغ 17.29 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.16 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم، وبلغ 19.24 جنيه للشراء، و19.45 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.21 جنيه للشراء، و19.42 جنبه للبيع.