“مصرللطيران” تواصل مسئوليتها المجتمعية وتشارك وزارة التضامن في تصنيع ٥٠٠٠ قطعة قماش مستلزمات لمستشفيات عزل مرضى كورونا

في اطار المسؤلية المجتمعية التي توليها مصر للطيران اهتماما بالغا منذ نشأتها في السابع من مايو عام ١٩٣٢ ، وفى ضوء دورها الوطني صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية قامت تحت رعاية وزارة الطيران المدني بمشاركة وزارة التضامن الإجتماعي في تصنيع عدد خمسة آلاف قطعة قماش تشمل ملايات وأكياس وسائد من خلال مصنع الزي التابع لشركة مصرللطيران للصناعات المكملة لتوزيعهم علي بعض مستشفيات العزل التي تستقبل حالات فيروس كورونا . وقد قام العاملون بشركة مصرللطيران للصناعات المكملة بإتباع كافة الاجراءات الاحترازية اثناء العمل علي تصنيع وتجهيز الشحنة من ارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم وكذلك اثناء تسليم الشحنة ، وقد تم مراجعة الشحنة من قبل فريق السلامة والجودة التابع للشركة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة . وأضاف زكريا أن مصر للطيران لاتتأخر عن المشاركه في الأعمال التطوعية والمجتمعية التي تساهم في التعامل مع هذه الجائحة الكبيرة الأمر الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من رؤيتها تجاه علاقتها مع المجتمع وهذا من منطلق دورها كشركة وطنية يقتدي بها الكثيرون.