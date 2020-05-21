الكهرباء مقطوعة في منطقة شارع الجيارين بساحل طهطا

نتوجه بهذه الشكوى الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة : “حرق الاجهزة الكهربائية الخاصة بمنازل المواطنين بمنطقة شارع الجيارين بساحل طهطا بسبب انقطاع التيار الكهربائى على مدار اليوم من السابعة صباحا حتى الثانية عصرا دون مبرر مما ادى الى اتلاف بعض الاجهزة الكهربائية اضافة لذلك شكاوى من طلبة الثانوية العامة بسبب كثرة انقطاع التيار على مدار الاسبوع الماضى واليوم من السابعة صباحا حتى الثانية عصرا دون مبررات..فطلبة الثانوية العامة متضررون من انقطاع الكهرباء المتكرر على مدار عشرة ايام بساحل طهطا ش الجيارين دون مبررات ورغم اننا على مقربة من الامتحانات واننا فى شهر رمضان المبارك ولان المسؤل عن انقطاع الكهرباء بهذة الطريقة منذ ١٠ ايام حتى اليوم قبل الفطاء هذا الاهمال يعتبر سوء ادارة”

*حمادة فرغلى امين عام حزب التجمع بسوهاج