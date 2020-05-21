«سلاح ذو حدين» … الإنسانية وتطبيق القانون أساليب «الداخلية» في مواجهة فيروس كورونا

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية، بضرورة تطبيق حظر التجول، مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، لاسيما خلال تطبيق الحظر في أيام عيد الفطر المبارك.

التوجيهات سالفة الذكر لم يكن تنفيذها وليد لحظة اجتماع وزير الداخلية الأخير، فعلى مدار 57 يومًا، يقدم ضباط الشرطة كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنين.

«الأهالي» ترصد في السطور القليلة التالية أبرز المواقف الإنسانية لرجال الشرطة، خلال تطبيق حظر التجول على المواطنين.

محافظة قنا

في محافظة قنا فوجئ العقيد أسامة عبدالقادر، بشابين يتحدثان إليه وقت الحظر، ويخبراه بأن والدتهما تعرضت لوعكة صحية بشكل مفاجئ، ولم يتمكنا من إحضار سيارة إسعاف، وهو ما دفع رجال الشرطة في هذا الموقف إلي التعامل بروح القانون، حيث أمر العقيد أسامة الضباط بتوفير سيارة لنقل السيدة المريضة إلي المستشفى.

محافظة الوادي الجديد

الأمر لم يختلف كثير ا في محافظة الوادي الجديد، فقد وفر مدير أمن المحافظة اللواء هشام لطفي، سيارة إسعاف لنقل مريضة تصادف وجودها بالشارع وقت الحظر، بمنطقة ميدان الشعلة بمدينة الخارجة، إثر تعرض إحدى السيدات لظروف صحية مفاجئة، وتعذر توفير سيارة إسعاف، بسبب حظر التجول، فأمر مدير الأمن بتوفير سيارة ونقلها إلى مستشفى الخارجة العام.

في محافظة أسيوط وجه مدير الأمن اللواء أسعد الذكير قوات الشرطة بتوفير سيارة لنقل مريض تصادف وجوده بالشارع وقت الحظر، إلى منزله بمركز الفتح، بعد علمه بتعرض المواطن لوعكة صحية في فترة الحظر.

الداخلية تطبق القانون في مواجهة كورونا

الجدير بالذكر أنه على الرغم من تعامل رجال الشرطة بروح القانون مع بعض الحالات الإنسانية، إلا أنهم يضربون بيد من حديد على المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عن عمد.

فعلى مداري الأربعة وعشرين ساعة الماضية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط عدد (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، وعدد (1719) سيارة مخالفة، علاوة على ضبط (146) دراجة نارية مخالفة، و (179) مركبة “توك توك” مخالفة.