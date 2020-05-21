«ما بين الهيروين والحشيش والإستروكس»… الداخلية تضبط تجار المخدرات في المحافظات

شهدت إدارة مكافحة المخدرات بمديريات أمن وزارة الداخلية على مستوى المحافظات، العديد من العمليات لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الإتجار بالمخدرات بأنواعها سواء مخدر الهيروين، أو الحشيش.

وفي إطار تلك العمليات تمكن ضباط وزارة الداخلية من إلقاء القبض على عدد كبير من تجار المخدرات على مستوى المحافظات.

التبين

ففي منطقة التبين ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة الضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار فى المواد المخدرة ، منهم (عاطلين لهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة التبين مستقلان الدراجة النارية ملك وقيادة أحدهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)

السلام

فيما تم ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 720 جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – مشغولات ذهبية – سلاح أبيض).

القطامية

ضبط (عاطلين لهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلان سيارة ملك أحدهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

النزهة

وفي النزهة ضبط (ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلين سيارة ميكروباص ملك وقيادة أحدهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 315 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

السلام ثان

بينما قسم شرطة السلام ثان ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض – ميزان حساس).

ضبط (ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة

عين شمس

وفي عين شمس تم ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بمنطقة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 530 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- سلاح أبيض).

ضبط (ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة) حال إستقلالهم سيارة فان ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 240 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

السويس

لم يقتصر الأمر على القاهرة فحسب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات مسجلة ، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش “وزنت 10 كيلو جرام”- مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائه.. هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (700000 جنيه تقريباً).

الأقصر

في سياق متصل تمكنت مباحث مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال إستقلاله ميكروباص وبرفقته (سائق) ومتوجهاً إلى محافظة أسوان ، وضبط بحوزتهما (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.