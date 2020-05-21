وزير الطيران المدني :مصر نظمت 135 رحلة استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في الخارج

أعلن محمد منار وزير الطيران المدني ، أن شركتي “مصر للطيران”، و”اير كايرو” سيّرتا منذ 20 مارس وحتى 21 مايو 135 رحلة استثنائية لإجلاء 24750 مصريا من العالقين في بلدان العالم. وأضاف أنه جرى تنظيم هذه الرحلات، من خلال التنسيق والتعاون مع كل من وزارتي الخارجية والصحة، وجميع أجهزة الدولة المعنية وتحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء. وشدد على أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، تستمر فى تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية، من خلال تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة، لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة .