البابا تواضروس يهنيء الرئيس السيسي ووزير الأوقاف وشيخ الأزهر ورئيس البرلمان بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس يهنيء الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

بعث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، وأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل صالح الشعب المصري وتحقيق تطلعاته وآماله. كما أود أن أشيد بتعاملكم الحكيم في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصكم على حماية شعبكم من أخطار الفيروس.

مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء.

البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك

أرسل البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة لدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء فيها:

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك.

داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز. واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كافه أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب.

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث قدم لفضيلته التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان قداسة البابا قد بعث برقية تهنئة للإمام الأكبر بالمناسبة ذاتها، هذا نصها:

“فضيله الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز، وتحقيق رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح وغرس قيم العيش المشترك في كافه أرجاء العالم.”

البابا يرسل برقية تهنئة عيد الفطر لرئيس البرلمان

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية:

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل.