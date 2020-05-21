بدء عودة السياحة الداخلية للفنادق المعتمدة

استقبلت اليوم بعض الفنادق السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والاسكندرية ومطروح نزلائها من المصريين وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحصولها علي شهادة السلامة الصحية ( Hygiene Safety) المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية مما يؤهلها لاستقبال النزلاء.

وأكد السيد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن جميع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل تطبق الضوابط بمنتهي الصرامة والحزم وتتبع سبل التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ، مشيرا الي أن هناك لجان فحص مشتركة تقوم بالتفتيش الدوري علي هذه الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات بطريقة صحيحة، ولضمان استمرار هذه الفنادق في استقبال النزلاء يجب الالتزام بمستوي جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية.

وأوضح ماجد فوزي أن تطبيق هذه الاشتراطات شجعت الضيوف المصريين علي السفر وقضاء اجازاتهم بالفنادق الحاصلة علي الشهادة المعتمدة، وأن التزام الفنادق بتطبيق هذه الاشتراطات علي أرض الواقع بث الطمأنينة في قلوبهم النزلاء وأنها لم تكن مقيدة لراحتهم واستمتاعهم بالاجازة.