مصر تطرح سندات دولارية بقيمة ٥ مليار دولار

نجحت وزارة المالية من طرح سندات دولارية فىً سوق السندات الدولية مساء امس الخميس .وقد لاقت عمليه الطرح قبولا كبيرا من حانب المستثمرين وصل الى اكثر من خمسه اضعاف ما طلبته مصر ..حيث عرضت مصر سندات بقيمه ٤ مليار دولار وصلت نسيه التغطية الى ٢١ مليار دولار وهى ما دفع وزارة المالية الى قبول سندات بقيمه ٥ مليار دولار

على ثلاث شرائح ..حيث تم بيع سندات لاجل اربع سنوات حتى مايو ٢٠٢٤ بفائدة بقيمة ١،٢٥ مليار دولار بفائده ٥,٧٥٪؜!..كما تم بيع سندات لاحل ١٢ سنه حتى ٢٠٣٢ بقيمه ١,٧٥ مليار دولار وبفائدة ٧,٦٢٥٪؜ ..وكذلك سندات بقيمة ٢ مليار دولار لاجل ٣٠ سنه حتى ٢٠٥٠ بفائده ٨,٨٧٥٪؜