محافظ القاهرة: توافر كافة السلع خلال أجازة العيد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توافر الخبز والسلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء العاصمة استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد . وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين . وفى هذا السياق قامت مديرية تموين القاهرة بحملة للرقابة التجارية بأحياء القاهرة أسفرت عن تحرير محضر جنحة جزئية لمسئول مخزن للاحذية بالمنطقة الصناعية بالعباسية لمخالفته للقانون 113 لسنة 1994 بعرض وبيع 3750 حذاء رياضى مجهول المصدر وتم التحفظ على الكمية وتحريزها علي ذمة المحضر . كما تم تحرير محضر ضد صاحب شركة توريدات عمومية بالوايلى لإدارته منشاة بدون ترخيص وحيازته وعرضه بقصد البيع ١٨٧٥٠ كمامة طبية محلية الصنع مدون علي العبوة الحاوية لها بلد الصنع باللغة الانجليزية وهي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم التحفظ علي الكمية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتمكنت إدارة تموين الوايلى من ضبط مصنع مخللات في شارع النوتي من شارع رمسيس لعدم الاحتفاظ بالفواتير الداله علي مصدر البضائع الموجودة بالمحل وعدم تدوين بيانات علي براميل المخللات وتم التحفظ على ٧٥ برميل مخلل مشكل بإجمالى ١٨٧٥ كجم و ٣٠ شكارة ملح بإجمالي ١٥٠٠ كجم و ٢٢ جركن خل بدون بيانات بإجمالي ٥٥٠ كجم وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم تحرير محضر جنحه ضد محل بيع بُن بشارع بني فهيم لحيازته وعرضه للبيع 800 كجم بن أخضر بدون مستندات داله علي المصدر وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات وتم تحريز الكمية علي ذمه القضية . وأسفرت الحملات التموينية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول عن ضبط 22 طن دجاج و 30 طن لحوم مجمدة مستوردة بثلاجة لحفظ اللحوم بشارع الورشة بعزبة الهجانة الكيلو 4.5 وتم عمل محضر جنحة جزئية لوجود سلع مجهولة المصدر غير مصحوبة بالفواتير والمستندات الدالة علي المصدر ولإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم وجود سجل تجاري . كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من التحفظ علي 4٠٠ كرتونة عسل بوزن اجمالي ٢١٦٠ كجم و٥٠٠ كرتونة زيت زيتون بكر بوزن اجمالي ١٥٠٠ كجم مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات بمخزن شركة مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بالقطامية منطقة الالف مصنع وتم تحرير محضر ضد صاحب المخزن وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .