وزير التنمية المحلية: صرف منحة ٥٠٠ جنيه لـ١٢ ألف شخص

كتبت ألفت مدكور

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة بدء صرف منحة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه لحوالي ١٢ ألف شخص من القري الأكثر احتياجاً بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط لدعم الأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال شعراوي أن عمليات صرف المنحة تتم بالتنسيق والتعاون بين برنامج الأغذية العالمي وفى إطار آليات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر و المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد كشوف عن المستحقين فى القري المستهدفة بمحافظات أسيوط و سوهاج وقنا وتم ارسالها إلي برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية فى تلك القرى ومديريات القري العاملة لضمان تطبيق كافة المعايير التى تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة فى قوائم برامج الدعم النقدى والمعاشات الضمانية بباقى الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز .

وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتذليل اي تحديات في عمليات صرف المنحة لسرعه الانتهاء من اجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي علي الجهود التي يقوموا بها كافة المسؤولين والدعم الذي يتم تقديمه لمساعدة جهود الدولة فيما يخص تداعيات فيروس كورونا المستجد ، مشيراً الي استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من برتوكول التعاون الجاري اعداده لتوقيعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أكدت السيدة / آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة علي استمرار التعاون والتواصل بين البرنامج والوزارة.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتوفير الدعم والحماية الاجتماعية لبعض الفئات التى تأثرت من تداعيات انتشار فيروس كورونا ،وللتعاون فيما يخص الملفات التي تم بحثها خلال الفترة الماضية خاصة دعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية وباقي الملفات الاخري .