قررت وزارة الطيران المدني وقف رحلات الطيران لإعادة العالقين من الخارج طوال أسبوع العيد…

وكان قد استطاع الجسر الجوى الذى نظمته الشركة الوطنية مصر للطيران، وشركة اير كايرو المملوكة لها، بأن تنقل قرابة 8 آلاف عالق مصرى بدول العالم المختلفة لبلدهم مصر، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أكد على عودة جميع العالقين لبلادهم قبل عيد الفطر المبارك.

واستقبل المطار قرابة ال 50 رحلة طيران من عدة دول مختلفة بعد تنسيقات كبرى من وزارة الطيران المدني، والهجرة، وكذلك الصحة التى تستقبل فرقا مدربه منها العالقين بالخارج فور وصولهم لمطار مرسى علم لتطبيق الإجراءات الصحية عليهم قبل نقلهم لمقر اقامتهم فى الفنادق المخصصة لهم.

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولي، أنه منذ بداية ابريل الماضى استقبل مطار مرسى علم الدولي، قرابة ال 50 رحلة طيران من 34 دولة حول العالم، تقل على متنها قرابة 8 آلاف عالق مصرى هناك، حيث تمت نقلهم بتنسيقات كبرى بين الوزرات المختلفة، والمنشأت الفندقية وكذلك غرفة شركات السياحة.

وأضاف المصدر، أن أول تلك الرحلات التى استقبلها مطار مرسى علم الدولى كانت فى الثالث من إبريل الماضى قادمة من مطار العاصمة الامريكية واشنطن، وذلك بعد توقف رحلات الطيران بسبب كورونا، عقب وصول تلك الرحلة بدأ المطار فى استقبال عدد كبير من رحلات الطيران لعودة العالقين بالخارج.

وتابع المصدر: وصل قرابة 50 رحلة طيران من عدة دول مختلفة وهى الكويت والإمارات العربية، أمريكا، وكندا، والسعودية، ولبنان، والمغرب، هولندا، البحرين، اسبانيا، الجزائر، صربيا، اليونان، تايلند، إندونيسيا، عمان، فرنسا، جنوب أفريقيا، المالديف، كينيا، إثيوبيا، أوكرانيا، روسيا، تنزانيا، السودان، العراق، الهند، نيجيريا، تونس، تركيا، أوغندا، إنجلترا، ماليزيا.