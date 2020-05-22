محافظ الاسكندرية يمنع اقامة الاسواق الشعبية لمدة اسبوعين

كتب احمد سلامة

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية قرارا بإلغاء الأسواق الشعبية والأسبوعية بأحياء وقرى المحافظة لمدة أسبوعين، منعا للتجمعات كاجراء احترازى لمنع انتشار مرض كورونا .

وعلى الفور نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكبرة اليوم الجمعة استهدفت فض وإزالة 2 من الأسواق الشعبية بمنطقة العامرية، غرب المدينة. وقال محمد عبد الله، رئيس حي ثان العامرية، أن الإدارات المعنية بالمحافظة والحي قامت بفض سوق بغداد، وسوق الجلاء. و أنه قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.