برلمانيون يعلقون على تصريحات الرئيس بـ”أن الفساد أخطر من الإرهاب” :بداية عملية للمواجهة ..وغياب التشريعات الرادعة وضعف التنسيق بين أجهزة الدولة وراء إستمرار الأزمة .

*النائب سيد عبدالعال : لا إنتصار على الإرهاب دون ضرب الفساد بالقانون المنجز *النائب مدحت الشريف : الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى منظومة وقائية لم ينفذ منها منذ تطبيقها غير قشور !! *النائب محمد الفيومي : أطالب بالمصادرة والحبس لكل من يعتدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية .. *النائب عمرو الجوهري :سرعة إجراء إنتخابات المحليات وبنزاهة بداية حقيقة لملاحقة الفساد والفاسدين . *محافظ القاهرة يعلن رفع درجة الإستعداد للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر ..وعلى باقي المحافظات إتخاذ اللازم تحقيق عبدالوهاب خضر :

تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الفساد والعشوائيات أخطر من الإرهاب ،يفتح الباب مجددا أمام ملف شائك ،ومعرقل لكل خطط التنمية،وإعتداء مباشر على أراضي الدولة والرقعة الزراعية .قال الرئيس عنه إنه سلوك غير مقبول السماح بالاعتداء على أراضي الدولة واستخراج أوراق غير سليمة.وتابع الرئيس السيسي: “اللى يعمل غلطة يتقبض عليه بسلطة القانون عن طريق احترام القانون”، قائلا: “إذا كانت هناك 10 آلاف مخالفة يتواجد 10 آلاف إنسان يقبض عليه”.وأوضح الرئيس كلامه بالقول :” إن الفساد أسوأ من الإرهاب”، مطالبا بحساب المخالف والمتجاوز.وشدد الرئيس على أن ما حدث خلال عام 2011 لن يكون مرة أخرى..وكان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إمتداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩- ٢٠٢٢ فى ذكرى يوم مكافحة الفساد العالمى يوم ٩ ديسمبر ٢٠١٨ لتحقيق الأهداف الرئيسية للإستراتيجية..تصريحات الرئيس التي أدلى بها أمس الخميس خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية ومنها مشروع التطوير الحضاري “بشاير الخير 3” بمدينة الإسكندرية،كان لها ردود فعل واسعة ومطمئنة ..إلى التفاصيل ..

*طوارئ في المحافظات

في رد فعل على توجيهات السيسي بمواجهة المعتدين على املاك الدولة ، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رفع درجة الإستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها لعدم السماح للمخالف بتكرار المخالفة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ..وهو الاجراء الذي توصي “الأهالي” بإتباعه في كافة المحافظات مع اتخاذ اجراءات رادعة للمعتدي والمتستر عليه .

*معركة طويلة

وتعليقا على توجيهات الرئيس قال النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع أن تصريحات الرئيس بمثابة طمأنة للجميع بأنه لا أحد فوق القانون ، وأن ملفات الفساد المتراكمة عبر عشرات السنين لا يمكن مواجهتها إلا بذلك الأسلوب الجسور من فخامة الرئيس..

واضاف النائب سيد عبدالعال أنه كان ولا يزال لحزب التجمع رؤيته التى يناضل من أجل شرحها لكل مكونات مؤسسات الدوله بأنه لا إنتصار على الإرهاب دون ضرب الفساد بالقانون المنجز وبالتالي مراجعه كل المنظومة القانونيه لتنقيتها من كل ما يسهل الفساد او يمنع التصدي له ..وقال انها معركه طويله سوف تكسب الرئيس المزيد من الأعداء بالإضافه للإرهابيين،وهنا لايجب ان يترك الرئيس فى هذه المواجهة وحده ،وعلى الأحزاب والإعلام ان يشرحا للشعب اهمية الوقوف بصلابة خلف الرئيس فى هذه المعركة التى تتعلق بمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،خاصة ونحن مقبلون على الاحتفال بذكرى 30 يونيه التي قضت على حلف الإخوان وأعون الارهابيين ،وكانت البداية الحقيقية لتحالف الشعب مع رئيسه وجيشه وشرطته في معارك القضاء على الارهاب والفساد .

*تغليظ العقوبات

النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قال لـ”الأهالي” أن توجيهات الرئيس هامة وفي توقيت أهم ،حيث أننا في أمس الحاجة إلى كل شبر من الارض الزراعية التي تتعرض للتعدي والبناء عليها في كل وقت دون مواجهة حقيقية ،مطالبا بتغليط العقوبات ،وعدم الاكتفاء بالازالة الشكلية فقط ..وأكد الجوهري على أهمية دور المحليات ،وسرعة إجراء الانتخابات على أن تكون نزيهة ،ليقود المحليات رجال يستطيعون مواجهة الفساد خاصة ملفات البناء في ظل صلاحيات مباشرة لمساءلة المحافظين ورؤساء الأحياء ومجالس المدن ..

*الحبس والمصادرة

الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ بالقليوبية قال لـ”الأهالي” أن مواجهة الفساد المتمثل في غياب الرقابة خلال الاعتداء على الاراضي المملوكة للدولة أو الاراضي الزراعية يجب ان تكون غليظة بالإزالة الكاملة والحبس ،أو المصادرة لتلك الأرض في حال التعدي عليها ..وقال انه متفائل بتصريحات الرئيس لمواجهة الفساد ،مشيرا الى ان مصر إتشوهت بسبب الفساد ،وكادت أن تختفي الرقعة الزراعية ..وطالب الفيومي ليس بمعاقبة المعتدي على اراضي الدولة فقط ،ولكن الجهات الرقابية والتنفيذية التي تواطئت معه إذا ثبت إهمالها أو تقاعسها ..

*غياب التنسيق

النائب البرلماني اللواء مدحت الشريف و هو أحد واضعى محددات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٤ – ٢٠١٨،قال لـ” الأهالي ” أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة عن أسباب عدم تنفيذ خطوات حقيقية فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقام بعرض شرح للإستراتيجية كاملة على أعضاء المجلس من خلال شاشات المجلس فى جلسة عامة بحضور وزير التخطيط والإصلاح الإدارى السابق أشرف العربى وأنتهت مناقشة طلب الإحاطة مع السيد الوزير إلى تعليق الشريف بأن مانفذته الحكومة من الإستراتيجية قشور،وهو ما زال متمسكا بهذا الرأي حتى اليوم ..وقال الشريف أن القبض على مرتشي لا يعني مواجهة الفساد ،ولكن المواجهة الحقيقية تكمن في القضاء على الفساد من المنبع من خلال حزمة من التشريعات والقوانين والنظم ،وكذلك وجود تنسيق بين أجهزة الدولة المعنية ،مشيرا إلى أن هناك تضارب بين هذه الأجهزة وعدم وجود تنسيق مما تسبب في تفشي الفساد والإفساد ..و قال اللواء مدحت الشريف ، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تم إقرارها فى البرلمان منذ عام 2014، منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب وكانت محددة الأهداف وتضمن مدة زمنية لكن تم إهمالها خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل،ولا زالت مهملة .

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى عبارة عن منظومة وقائية ولم ينفذ منها منذ تطبيقها غير قشور فقط، مشيرا إلى أنه طالب فى الحكومة السابقة بتطبيقها.وأشار النائب مدحت الشريف إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بها عدد من التشريعات والقوانين التى تساهم فى مكافحة الفساد، منها مشروع قانون تقدم به منذ بداية دور انعقاد البرلمان الأول خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وتم تسليمه لمجلس النواب وعقدت اللجنة التشريعية اجتماعاً له لكن توقف لحين استطلاع آراء الجهات الأمنية.وتابع: تقدمت فى بداية البرلمان بطلب لتشكيل لجنة النزاهية والشفافية لتشرف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفاسد ووضع منظومة وقائية لكن تم رفضه، مضيفا: “يجب أن يكون هناك تحرك فى اتجاه تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد”.وأشار النائب مدحت الشريف إلى أنه هناك مشروع قانون آخر انتهى من إعداده بشأن مكافحة الفساد يضع عقوبات مغلظة ويعيد توصيف الجرائم.