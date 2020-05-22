تعديل مسار المرور بمنطقة العروبة

كتبت ألفت مدكور

أعلنت محافظة القاهرة تعديل مسار المرور فى منطقة العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة حتى يوم الجمعة القادم بسبب غلق نفق الميرغنى بمصر الجديدة لتحويله إلى طريق سطحى .

وقررت محافظة القاهرة ردم النفق نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها في شارع صلاح سالم.

ويعد توسعة صلاح سالم وبناء الكوبرى الجديد وردم نفق العروبة، جزءا من المشروع القومى لإنشاء كبارى ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة .