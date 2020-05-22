محافظات تعديل مسار المرور بمنطقة العروبة كتب جريدة الأهالي في 22 مايو،20 9:10 م 39 Share كتبت ألفت مدكور أعلنت محافظة القاهرة تعديل مسار المرور فى منطقة العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة حتى يوم الجمعة القادم بسبب غلق نفق الميرغنى بمصر الجديدة لتحويله إلى طريق سطحى . وقررت محافظة القاهرة ردم النفق نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها في شارع صلاح سالم. ويعد توسعة صلاح سالم وبناء الكوبرى الجديد وردم نفق العروبة، جزءا من المشروع القومى لإنشاء كبارى ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة . 39 Share FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestالبريد الالكتروني