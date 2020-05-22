لأول مرة ..شاهد بالفيديو  إذاعة لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي ..ولماذا أعدم شنقا وليس رميا بالرصاص؟

أذاع مسلسل “الاختيار” في حلقته الـ29 اليوم الجمعة، لحظة إعدام هشام عشماوي ضابط الصاعقة السابق، والمتهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر.وظهر عشماوي في الفيديو وهو يرتدي البدلة الحمراء، حيث قال القاضي العسكري: “بتاريخ 27/ 11/ 2019.. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء على بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم بالإعدام شنقا نظير ما أسند إليه من قرار الاتهام”، ليسأله عايز تقول حاجة يا هشام، ليرد: “مبقاش ينفع خلاص”.

ووفقا للقانون المصري العسكري، فإن أسباب صدور الحكم على عشماوي بالإعدام شنقا وليس رميا بالرصاص هو أنه كان مدنيا وقت ارتكاب هذه الجرائم.وبحسب القانون المصري فإذا كان المتهم مدنيا حال ارتكابه الجرائم المشار إليها يكون تنفيذ حكم الإعدام شنقا أما إذا كان عسكريا يكون تنفيذ الحكم رميا بالرصاص.

وأحيل عشماوي للتقاعد قبل ارتكاب جرائمه فأصبح في عداد المدنيين، ولأجل ذلك صدر الحكم عليه بالإعدام شنقا وليس رميا بالرصاص وهو أيضا ما تتضمنه حيثيات الحكم.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن يوم 4 مارس الماضي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعدام ضابط الجيش السابق هشام عشماوي بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمين نهائيين بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام عشماوي لإدانته في قضيتي “الفرافرة” و”أنصار بيت المقدس الثالثة”.

وأعيد عشماوي، وهو ضابط سابق فصله الجيش لتشدده الديني، إلى مصر في مايو، بعدما اعتقلته قوات “الجيش الوطني الليبي” في درنة، ويقودها الجنرال خليفة حفتر في أكتوبر 2018.

وكان عشماوي أحد أهم المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب. وتشمل هذه القضايا الهجوم على كمين للشرطة والجيش في واحة الفرافرة بصحراء مصر الغربية، ومقتل نحو 22 جنديا في شهر رمضان عام 2014.

المصدر: يوتيوب+حلقة الإختيار + RT