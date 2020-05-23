الزراعة : غرفة عمليات خلال إجازة العيد وخط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين على مدار العام

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرر تشكيل غرفة عمليات للوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك برئاسة المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وعضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها وإزالة أي تعديات في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تتابع غرفة عمليات وزارة الزراعة منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظا على حياة المواطنين وكذلك متابعة عمليات حصاد محصول القمح،

القصير قرر أيضا تخصيص خط ساخن برقم مختصر (19561)

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للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي خلال إجازة العيد وأيضا تلقى استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار العام والمتعلقة بكافة قطاعات الوزارة المتخلفة

وزير الزراعة شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتفاعل مع مشاكل المواطنين والمزارعين والمربين وسرعة حلها