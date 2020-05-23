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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة المرحلة الإعدادية

كتب ألفت مدكور
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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (١٥3٠٢٠) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة .
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠% .
واعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( ٢٠3٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم .
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس

ألفت مدكور
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