محافظ القاهرة يعتمد نتيجة المرحلة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (١٥3٠٢٠) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠% .

واعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( ٢٠3٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس