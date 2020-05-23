مقتل ٢١ إرهابيا خططوا لارتكاب عمليات عدائية بالتزامن مع عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية مقتل ٢١ عنصرا إرهابيا خططوا لارتكاب عمليات عدائية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك؛ وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بشمال سيناء .

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم (السبت) أن معلومات كانت قد توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقراً للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك .

وأضافت الوزارة أنه تم استهداف الوكرين فى توقيت متزامن وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مقتل 14 عنصرا بالمزرعة المشار إليها ، والعثور بحوزتهم على 13 قطعة سلاح آلى ، 3 عبوات متفجرة ، حزام ناسف ، جهاز لاسلكى) ، فضلا عن مقتل 7 عناصر بالمنزل المشار إليه ، وبحوزتهم على ( 4 قطع سلاح آلى ، وعبوتين متفجرتين ، حزام ناسف ).

وأسفر التعامل عن إصابة إثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية أثناء التعامل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات الإرهابية أو التى تخطط لتنفيذها والتى تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الإقتصادية.