جولة ميدانية لرئيس الوزراء لتفقد بعض المشروعات بمدينة شرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بعض المشروعات الجاري انشاؤها وبعض المشروعات التي تم الإنتهاء منها بمدينة شرم الشيخ، ورافقه خلال جولته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

فى بداية الجولة تفقد رئيس الوزراء طريق نبق السياحي، وميدان محمية نبق ومدخل المحمية وأعمال تنسيق الموقع والمشايات، كما تفقد أعمال إنارة الطريق الخلفي لنبق بطول 7 كم .

وتفقد رئيس الوزراء محطة تموين السيارات بالطريق الأوسط، وانشاءات جامعة الملك سلمان، ووجه بإنشاء مناطق خدمات لوجيستية تتواكب مع افتتاح جامعة الملك سلمان .

كما تفقد أعمال رصف وتجميل الطرق والانارة بمنطقة حي النور ، وكذا المنطقة الإستثمارية المستقبلية، وطريق سكن العاملين ومكتب العمل .

وزار رئيس الوزراء ومحافظ جنوب سيناء مبني وزارة الإستثمار ومكتب الضرائب العقارية بالمدينة .

وفي ختام الجولة التفقدية تجول الدكتور مصطفى مدبولى بمشاية الدراجات كما تفقد المدرسة اليابانية وموقع انشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد .

وأشاد رئيس الوزراء بالاعمال الجاري تنفيذها، وأكد علي ضرورة الإستمرار في مثل هذه المشروعات مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بها.