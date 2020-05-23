استمرار العمل خلال أيام العيد واستلام محصول البنجر من المزارعين وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا

تركيب كبائن تعقيم الأفراد أمام مصانع “الدلتا للسكر” من تنفيذ المهندسون والفنيون بالشركةتنفيذا لتعليمات ، على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليفات القيادة السياسية باستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية ، تواصل مصانع شركة الدلتا للسكر العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك بنظام الورديات ” صباحا ومساءا ” واستلام محصول بنجر السكر من المزارعين وإنتاج السكر المحلى من البنجر وتوفيره للمواطنين طوال الوقت

،كما نجح المهندسون والفنيون بالشركة من تصميم وتنفيذ كبائن تعقيم الأفراد وتركيبها أمام أبواب المصانع ،كإجراء احترازي من الوقاية من انتشار فيروس كورونا ،بالاضافة الى توفير كواشف حرارى للكشف على درجات الحرارة للعاملين قبل دخولهم المصانع يوميا ، كما يتم تعقيم الأتوبيسات الخاصة باستقلال العاملين بالشركة بشكل مستمر

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية ، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أول بأول وانتظام انتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين ، لافتا الى ان مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لأكثر من 5 أشهر وأن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، ولحوم ودواجن تكفى احتياجات المواطن كما أن المخزون الاستراتيجى لاى سلعة لا يقل عن 5 أشهر ،وأن القيادة السياسية وجهت باستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية طوال الوقت .

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وتواصل شركة الدلتا للسكر استلام محصول البنجر من المزارعين وفق جداول منظمة منعا للتكدس ،تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار انتاج السكر المحلى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية طوال الوقتً، بجانب توفير الشركة كافة المستلزمات الوقائية للعاملين ،وتوزيع نشرات توعوية وإرشادية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في هذا الشأن .

وصرح الاستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب ، أنه جارى استلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منظمة منعا للتكدس وتم استلام ما يقرب من مليون و400 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 215 الف طن سكر أبيض سائب حتى الآن لتوفيره للمواطنين بالإضافة الى انتاج كميات كبيرة من المولاس تقرب من 72 الف ، وكذلك انتاج ما يقرب من 88 الف ” تفل بنجر” الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير منهم ما يقرب من 80% ،فى حين يتم طرح السكر فى السوق المحلى للمواطنين ، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر كما انها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر‪.