تقرير باحثوا الأمن السيباراني يلقون الضوء علي حملات تجسس إيرانية ضد البنية التحتية في الكويت والسعودية.

ألقى باحثو الأمن السيبراني الضوء على حملة تجسس إلكترونية إيرانية موجهة ضد البنية التحتية الحيوية في الكويت والمملكة العربية السعودية.

وقالت Bitdefender إن عمليات جمع المعلومات الاستخبارية قامت بها شركة Chafer APT (المعروفة أيضًا باسم APT39 أو Remix Kitten) ، وهي جهة معروفة بهجماتها على صناعات الاتصالات والسفر في الشرق الأوسط لجمع المعلومات الشخصية التي تخدم المصالح الجيوسياسية للبلاد.

وقال الباحثون في تقرير نشرت نسخة منه صحيفة هاكر نيوز إن ضحايا الحملات التي تم تحليلها تتناسب مع النمط الذي يفضله القائمين بتلك الهجمات ، مثل النقل الجوي والقطاعات الحكومية في الشرق الأوسط “، مضيفين أن واحدة على الأقل من تلك الهجمات غير مكتشفة منذ أكثر من عام ونصف منذ 2018. واضافت تقرير FireEye العام الماضي إلى الأدلة المتزايدة على تركيز Chafer على الاتصالات وصناعات السفر. وقالت الشركة “شركات الاتصالات أهداف جذابة بالنظر إلى أنها تخزن كميات كبيرة من المعلومات الشخصية ومعلومات العملاء ، وتوفر الوصول إلى البنية التحتية الحيوية المستخدمة في الاتصالات ، وتمكن الوصول إلى مجموعة واسعة من الأهداف المحتملة عبر قطاعات متعددة”.