رفع الحجر الصحي عن شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا
كتب اسامه سيد عبد العال
أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، أن مديرية الصحة بالمحافظة، رفعت الحجر الصحي عن الأسر التى تم عزلها منزلياً بشارع سيدي حبيب بحي وسط مدينة المنيا، والذي استمر لمدة 14 يوما، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
قال المحافظ، انه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء فى منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الامنية والتنفيذية.
ووجه المحافظ، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، وتعاونهم مع أجهزة المحافظة، معرباً عن خالص تهانيه لجميع الاهالي بقدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله على جميع المصريين بالخير والامان والاستقرار، وناشد المحافظ المواطنين الالتزام داخل منازلهم لعبور تلك الازمة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
واكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية لأهالى المنطقة، خلال فترة الحجر الصحي، حيث تم وضع كردوناً امنياً في مدخل الشارع، وتم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق اجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب بالمنيا، و تم تحديد الموقع السكني للحالات الموكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنوووازل الحالات الموكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور اعراض الإصابة عليهم.