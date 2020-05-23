رفع الحجر الصحي عن شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا

كتب اسامه سيد عبد العال

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، أن مديرية الصحة بالمحافظة، رفعت الحجر الصحي عن الأسر التى تم عزلها منزلياً بشارع سيدي حبيب بحي وسط مدينة المنيا، والذي استمر لمدة 14 يوما، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، انه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء فى منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الامنية والتنفيذية.

ووجه المحافظ، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، وتعاونهم مع أجهزة المحافظة، معرباً عن خالص تهانيه لجميع الاهالي بقدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله على جميع المصريين بالخير والامان والاستقرار، وناشد المحافظ المواطنين الالتزام داخل منازلهم لعبور تلك الازمة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.