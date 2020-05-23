موانئ الاسكندرية تعمل على مدار الساعة رغم الاجراءات الاحترازية

كتب احمد سلامة

شهد ميناء الإسكندرية اليوم السبت، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن مينائي الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا علي مدار الـ 24 ساعة الماضية دون توقف، بلغ عدد السفن العاملة بالميناء 30 سفينة، وتم تصدير 437 حاوية، وورود 911 حاوية مكافئة من الخارج، وتم تداول 119 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة.

ولفت إلى أن إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 9 آلاف طن، أهمها الحاصلات

الزراعية، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 112 ألف طن أهمها الغلال والمواد البترولية، والخشب، والفحم

وأضاف العندور أنه قد تم دخول وخروج 6 آلاف شاحنة عامة من والي الميناء، كما خرج من الميناء قطارات محملان بـ 3150 طن قمح متجهين إلي شبرا، وإمبابة.

ومن جانبه، أوضح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه يجرى تعقيم وتطهير المباني والساحات والأرصفة والسفن والمعدات علي مدار الساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.