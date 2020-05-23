آدم حنين بقصر الفنون

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة اطلاق اسم المثال الكبير الراحل ادم حنين على احدى أهم قاعات قصر الفنون والتى كانت تحمل اسم اتجاه وتهتم بالمواهب والتجارب الواعدة الشابة تخليدا له وعرفانا بانجازاته الفنية التى سجلها تاريخ الفن التشكيلى الحديث والمعاصر .. صرح بذلك الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية واضاف ان الشعار الجديد للقاعة يستلهم الروح الفنية المتفردة لادم حنين والتى عبرت بصدق عن الهوية المصرية .. مشيرا الى اعداد معرضا استيعاديا لاعمال الراحل بمجمع الفنون عقب عودة الحياة الى طبيعتها فى مصر .

جدير بالذكر ان الراحل ادم حنين احد اهم المثالين العالميين ، تميز بالقدرة على تشكيل الخامات الصلبة الى جانب المهارة فى الرسم على اوراق البردى باصباغ طبيعية ، حقق الكثير من الانجازات الفنية التى ستبقى علامات بارزة فى ساحة التشكيل المصرى والدولى .