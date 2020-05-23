عاطف مغاوري يكتب :فلسطين وهدية الامارات الملغومة

(وباء الصهيونية أخطرمن كل وباء)..فى الوقت الذى كنا ننتظر فيه مواقف عربية صادرة عن النظام العربى الرسمى ترد عن الفلسطينين الاعتداءات الصهيونية القديمة ،والمتجددة،وتكون اكثر اتساقا مع الحق العربى الذى يغتال فى ظل صمت عربى غير مبرر، ومن اجل الحفاظ على ماتبقى من الكرامة العربية بعد ان تم اراقة الجزء الاكبر منها مؤخرا ليس في ميادين القتال،ولكن بفعل المواقف التى تتسول مايسمى السلام مع عدو لايعرف طريق السلام بحكم عقيدته الصهيونية العنصرية،اوالرغبة فى نيل محبة العم سام الذى لايحب سوى مصالحه،وربيبته(إسرائيل)الذين يحاولون تسويقها زورا،واجراما بل وسفاحا بأنهم ابناء العم،وفى ظل الهوان العربى هناك من يحاول البحث عن عقدة الذنب العربى تجاه اليهود،اويسعون لخلقها لكسر الرفض الشعبى للكيان الصهيونى،انها محاولات باطلة،ومضللة لتزييف ،وافساد الوعى العربى،حيث انها تتم فى الوقت الذى يتباهى المجرم نتنياهو بأعلان تنفيذ وعوده الانتخابية بالاستيلاء،والضم لماتبقى من الاراضى العربية فى فلسطين،كما يتباهى ببعض المواقف العربية التى تتماهى مع اطماعه،ومخططاته،وفى الوقت الذى كنا ننتظر مواقف عربية مساندة للموقف الفلسطينى الذى أعلنه الرئيس الفلسطينى محمودعباس(ابومازن) بأسم الكل الفلسطينى بوقف العمل بكافة الاتفاقات،والتفاهمات المعمول بها بين مؤسسات الدولة الفلسطينية وكلا من دولة الاحتلال،والولايات المتحدة الامريكية،وقطع كافة الاتصالات معهما،وفى الوقت الذى كان ينتظر فية الشعب الفلسطينى الدعم والمساندة المعنوية ،والمادية المكللة بروح الاخوة العربية،والتعاضد،والتضامن معه فى مواجهة مخاطر تفشى (كوفيد19المستجد)فيروس كورونا ،فى ظل الحصار المفروض عليه من قبل سلطات الاحتلال.

فأذ بوسائل الاعلام تنقل لنا خبر وصول شحنات من المساعدات الأماراتية للشعب الفلسطينى لدعمه ،ومساندته على مواجهة الجائحة ،بماادخل البهجة والسرور،واحيا الامل بأن الاخوة ،والنخوة العربية بخير،وخاصة اننانودع شهر رمضان،ونستعد لأستقبال عيد الفطر المبارك،ويافرحة ماتمت خطفها الغراب وطار ..أذ بنا نتلقى الفاجعة الكبرى عند استكمال باقى الخبر،ان هناك طائرة تابعة لشركة الاتحاد الاماراتية تهبط فى مطار بن جوريون(الذى أعلن استيلاء الصهيونية على فلسطين وقيام الكيان الغاصب لأراضيها1948)..ولأول مرة فى سابقة صادمة،وذلك لكون الامارات لاتعترف بالكيان الصهيونى؟؟!!ولاتوجد اتفاقات تسمح بالطيران الاماراتى بالتحليق،والهبوط فى فلسطين المحتلة؟!وتنقل محطات التلفزة الصهيونية المعونة وهى تحمل العلمين الفلسطين والاماراتى،ولتكتمل الفاجعة ان هذة المعونة تتم دون ادنى تنسيق مع القيادة الفلسطينية،حتى السفير الفلسطينى فى الامارات لم يتم اعلانه بها،بل ان القيادة الفلسطينية وصل الخبر لعلمهاعبر وسائل الاعلام،ويزداد الامر مآسوية عندما يتزامن هذا الحدث مع خبر قيام طيران الامارات بنقل الاسرائيليون العالقون بالمملكة المغربية؟! وأعادتهم الى دولة الاحتلال،والمبرر اسباب أنسانية؟؟!! وماأثلج صدورنا وخفف عنا وقع الصدمة هو اعلان القيادة الفلسطينية رفض استلام الهدية الملغومة،رغم علم القاصى والدانى بمدى الاحتياج الفلسطينى لهذة المعونة،وهذا ماعبر عنه،وجاء على لسان الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين،ووزيرة الصحة فى الحكومة الفلسطينية مى كيلة.

أيها الاشقاء ليس بهذا الطريق تصل رسائل الدعم،والمساندة للأشقاء فى مواجهةخطر تفشى كورونا محملة بما هو اخطر انه وباء الصهيونية الذى يفتك بأبناء شعبنا الفلسطيني ،والامة العربية منذ اكثر من (72)عاما،والسؤال للأشقاء فى الامارات العزيزة على كل عربى لا لثرائها،واسواقها العامرة،وارصدتهاالمالية ..ولكن لكونها جزء غال علينا من امتنا العربية نصونه ،ونحافظ عليه ،ولانفرط فيه،هل هذة هى الاخلاق العربية؟ وهل مقبول فى النخوة العربية ان هدية الشقيق لنجدة شقيقه تتم عبر العدو؟ودون علم الشقيق اومشورته؟ والهدية كانت لمن لفلسطين؟ام لإسرائيل،ونتنياهو بمناسبة استعادة موقعة على رأس دولة الاحتلال؟! ام بمناسبة أعلانه عن سياسات الضم والاستيلاء التى رفضها الاتحاد الاوروبى؟! وهل ذلك اعادة انتاج لما فعلته قطر من ايصال اموال دعم الانقسام الى حماس بواسطة حقائب عبر قنوات ورعاية الكيان الصهيونى؟!وفى الختام هل هذة وصية الراحل حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان؟اشك يقينا لما للراحل من بصمات على مسيرة العمل العربى المشترك لاينكرها الأ جاحد،ومواقف ستظل نبراسا لكل الغيورين على هذة الامة،والخوف على مستقبلها من الأعادى،وللأمارات وأهلها المكانة الرفيعة العالية فى نفس كل عربى نقدرها،ونعتزبها،ونفاخر بما حققت،فأحرصوا على هذا الرصيد المضمون،انها فلسطين كانت ،ومازالت فلسطين،وستبقى فلسطين#وباء الصهيونية اخطرمن كل وباء