كليب غنائى جديد..لابطال الطواقم الطبية المصرية

اصدرت وزارة الثقافة كليب غنائى جديد تقدم خلاله تحية اعزاز للطواقم الطبية فى مختلف ربوع مصر تقديرا لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ويعبر عن مشاعر الامتنان العامة تجاههم .

الكليب بعنوان الجيش الابيض ومن انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض ، اداء كورال مركز تنمية المواهب ببورسعيد التابع للإدارة العامة للمواهب بالإدارة المركزية للشئون الثقافية ، كلمات عبده الزراع ، الحان

بدوي عبد الدايم ، توزیع

محمد نصر ومن اخراج محمد ربيع ويضم لمحات ومشاهد من العمل المتواصل للفرق الطبية لعلاج المصابين بالفيروس المستجد .

https://youtu.be/VOj8Tyc9R3k