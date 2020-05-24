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كليب غنائى جديد..لابطال الطواقم الطبية المصرية

كتب أيات عبدالحكيم
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اصدرت وزارة الثقافة كليب غنائى جديد تقدم خلاله تحية اعزاز للطواقم الطبية فى مختلف ربوع مصر تقديرا لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ويعبر عن مشاعر الامتنان العامة تجاههم .
الكليب بعنوان الجيش الابيض ومن انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض ، اداء كورال مركز تنمية المواهب ببورسعيد التابع للإدارة العامة للمواهب بالإدارة المركزية للشئون الثقافية ، كلمات عبده الزراع ، الحان
بدوي عبد الدايم ، توزیع
محمد نصر ومن اخراج محمد ربيع ويضم لمحات ومشاهد من العمل المتواصل للفرق الطبية لعلاج المصابين بالفيروس المستجد .
https://youtu.be/VOj8Tyc9R3k

أيات عبدالحكيم
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