وزير التنمية المحلية يجري اتصالات مع المحافظين لمتابعة الوضع بالمحافظات ومنع أي تجمعات وإغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال أيام عيد الفطر

يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، مع السادة المحافظين علي مدار الساعة منذ صباح اليوم جهود الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأجري اللواء محمود شعراوي ، عدداً من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وكذا إيقاف وسائل النقل العام .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن السادة المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك ، مشيراً إلي أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات والسادة مديري الأمن والجهات المعنية الاخري لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم ومنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين .

وأضاف شعراوي أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات وقام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش ، مضيفا أنه تم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور علي مدار اليوم في نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع اي تجمعات ورصد أي مخالفات للبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد اللواء محمود شعراوي علي ضرورة التعامل بكل حزم في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ، لافتاً الي أن غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة اي طوارئ ، كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة ” صوتك مسموع ” من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ( www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين في كافة المحافظات الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والإحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل .