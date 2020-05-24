«عايزين نشوفك السنة دي» .. رسائل أسر الشهداء والمصابين للرئيس السيسي في عيد الفطر المبارك

لم يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشاركة أسر الشهداء والمصابين أبناء القوات المسلحة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ففي أول أيام العيد بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي هدايا عينية ومادية، لتأكيد على أن « مصر عمرها ما تنسى أبدًا ولادها» وهي أسمى رسالة يحتفظ بها أبناء الوطن في قلوبهم .

الشهيد مصطفى عبيدو

وتتوجه زوجة الشهيد أركان حرب مصطفى عبيدو الذي استشهد في إحدى العمليات الإرهابية بالعريش يوم 11 فبراير 2020، بالشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة :« قبل أن أكون زوجة شهيد، فأنا أتابع جهود الرئيس والجيش في تأمين الحدود بسيناء».

وأضافت زوجة الشهيد اللواء أركان حرب مصطفى عبيدو :« الفترة التي تمر بها مصر تعتبر من أصعب الفترات في التاريخ، لأن الدولة تحارب الإرهاب، وتواجه فيروس كورونا وفي ذات الوقت تبنى وتعمر في المدن» .

«لكنني كنت اتمنى أن أرى الرئيس هذا العام لأنني اعتبره أب ثاني لي»… بهذه الكلمات تلقت نجلة الشهيد مصطفى عبيدو ، احتفالات الرئيس بعيد الإفطار المبارك في وقت انتشار فيروس كورونا.

الشهيد أحمد خالد صلاح إبراهيم

فيما استعادة والدة الشهيد رائد أحمد خالد صلاح إبراهيم، الذي استشهد في شمال سيناء يوم 10 فبراير 2020، ذكريات إجازاته العائلية، قائلة :« أحمد كان متعود لو إجازة يقضي العيد معانا في منزل العائلة، وكان حريص على صلاة العيد مع والده دائمًا، ثم نبدأ في ترتيب يومنا في أول أيام العيد إذا كنا سنتنزه أو نجلس في البيت مع زوجته وابنته ».

لكن زوجته طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لا يقطع الاحتفالات مع أسر الشهداء أبدًا، قائلة :«نفسي ميرا بنت الشهيد تتصور مع حضرتك السنة الجاية إن شاء الله، وتعرف أن والدها حينما توفى مصر كلها وقفت بجانبها».

الشهيد أركان حرب أحمد شحاتة عبد المقصود

فيما قالت زوجة الشهيد اللواء أركان حرب أحمد شحاتة عبد المقصود، الذي استشهد يوم 26 فبراير 2020 في شمال سيناء، إننا قدمنا أرواح غالية علينا حتى نعدي هذه الفترة على خير.لكن نجلة الشهيد أحمد شحاتة، أعربت عن فخرها باستشهاد والدها قائلة :« أنا فخورة أنني بنت شهيد، ومتأكدة أن بابا دلوقتي مبسوط».

الشهيد مقدم طيار مهتدى السيد مهتدى

في سياق متصل تقدمت زوجة الشهيد مقدم طيار مهتدى السيد مهتدى، الذي استشهد يوم 29 يناير 2019، بالشكر إلي السيد الرئيس، قائلة: « شكرًا لأنك مش ناسينا».

الشهيد النقيب محمود محمد مبروك المغربي

فيما قالت والدة الشهيد النقيب محمود محمد مبروك المغربي، الذي استشهد يوم 28 سبتمبر2019، كل سنة وأبنى في الجنة، داعية الله أن يتخمد جميع الشهداء في روضة الجنة.

الشهيد مساعد أول بسام نجيب إبراهيم

بينما أكدت زوجة الشهيد مساعد أول بسام نجيب إبراهيم نجل محافظة الغربية، والذي استهشد 27 ستمبر 2019، في هجوم إرهابي على كمين التفاحة فى بئر العبد بشمال سيناء، على أننا تربينا على فداء الوطن، ودائمًا فخورين بأننا أقوياء بجيشنا وشعبنا.

الشهيد عريف عمر شعبان رشاد

بينما قال والد الشهيد عريف عمر شعبان رشاد الذي استشهد 10 نوفمبر 2019، إن الله أراد أن يكافئني بأن يخلق من صلبي شهيد.

الرئيس يتقدم بهدايا عينية لمصابي الجيش

لم يقتصر دعم الرئيس عند حد أسر الشهداء فحسب، فالمصبابين أيضًا تقدم لهم بالهدايا في عيد الفطر المبارك .

بدوره قال رائد مصاب محمود أحمد الشريف، إن الإصابة وقعت خلال إنفجار عبوة ناسفة في رفح، حينما كنت في دورية لتأمين حدود الدولة على الساحل الشمالي الشرقي .

وأضاف الرائد محمود أحمد الشريف على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينسى المصابين، مؤكدًا على أن جميع رجال القوات المسلحة جاهزين لمواجهة الإرهاب وحماية الوطن في أي وقت.

وفي محافظة السويس تقدم جندي مصاب مصطفى غريب بالشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا : «الرئيس مابينساش ولاده وبيحاول يفرحنا برغم الظروف اللي إحنا فيها، وفيي ظل أزمة كورونا».

بينما قال جندي مصاب محمود عصام لو رجع بي الزمن كنت سأتمنى أن أخدم في شمال سيناء، لأن لو مفيش جندي تصدى للإرهاب هنلاقي التكفيرين تحت بيوتنا.

في هذا الصدد قالت والدة المصاب أن الرئيس حريص على تخليد ذكرى الشهداء والمصابين، ويتتضح ذلك من خلال تأكيده في افتتاح مشاريع بشائر 3 على أن جميع المدن الجديدة لابد أن يوجد بها أسماء الشهداء والمصابين.