«الداخلية» تحتفل بعيد الفطر مع أسر الشهداء والمصابين في منازلهم

احتفلت وزارة الداخلية بعيد الفطر المبارك وسط مصابي وشهداء الشرطة، وبناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعثت وزارة الداخلة هدايا عينية ومادية إلي أسر شهدائها، وأبنائها من القوات المسلحة. وأكدت وزارة الداخلية على أن التاريخ يتذكر عبر صفحاته بكل فخر واعتزاز، قصص الشهداء الذين سطروا بدمائهم مجد الوطن و استقراره، لافتة إلي أن :«أسر الشهداء والمصابون محطة اهتمام ورعاية من كل أجهزة الدولة وفي مقدماتها القيادة السياسية، التى تقدم كل دعم لهم». ولفتت وزارة الداخلية إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتاد أن يحتفى بالعيد وسط أبنائه من أسر الشهداء والمصابين، ولكن حرصًا على سلامتهم وصحتهم في ظل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات، فقد قدم التهنئة لهم في مكان أقامتهم، ونيابة عن رئيس الجمهورية وجهت وزارة الداخلية مأموريات إلي أماكن إقامة أسر الشهداء والمصابين، لتقديم التهنئة.