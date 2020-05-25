“الداخلية” تكشف غموض مقتل سائق “توك توك” بالبحيرة

تلقى مركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة، بلاغا بالعثور على جثة سائق “توك توك” بطريق قرية البيضاء بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم، والعثور على مركبة “التوك توك” قيادته، وما قرره والده بخروج نجله بتاريخ 26/4/2020 للعمل على المركبة المشار إليها الخاص به وعدم عودته.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين (سائق – عامل).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة إتفاقهما على سرقة إحدى مركبات “التوك توك” كرهاً عن قائدها، وفى سبيل تنفيذ مخططهما أعدا سلاح أبيض “سكين”، وقاما بتاريخ الواقعة بإستقلال مركبة “التوك توك” الخاصة بالمجنى عليه من مدينة وادى النطرون بزعم توصيلهما لقطعة أرض زراعية كائنة بطريق قرية البيضاء بدائرة المركز، وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام أحدهم بمباغتة المجنى عليه والتعدى عليه بالسكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وإستوليا على حافظة النقود الخاصة بالمجنى عليه وهربا دون الإستيلاء على المركبة، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بقطعة أرض متاخمة لمكان الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.