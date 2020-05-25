طارق الملا : جار تنفيذ ودراسة ١١ مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات حوالي 19 مليار دولار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع إستراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة مابين عامي 2020-2035 وانه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة .

وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتر وكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمي في السنوات المقبلة ، مضيفا أن الإستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات، التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات و تقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة، للتصدير الأمر الذي يسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبي .

وأكد أن الوزارة لديها برنامج طموح للتوسع في الصناعات البتر وكيماوية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التي تحقق اعلي قيمة مضافة من الموارد الطبيعية ، وانه جار حاليا تنفيذ ودراسة ١١ مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات، بإجمالي تكلفة استثمارية يقدر بحوالي 19 مليار دولار منها مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين ، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة .

وأشار إلى أن المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناءا على دراسات دقيقة بما يراعى الاستفادة من كافة المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية و المشروعات والتسهيلات اللوجستية، التي تم إقامتها في كافة المحافظات لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات بما يؤدى إلى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات ودعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة .

وأوضح التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا من وزير البترول والثروة المعدنية من الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حول موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة، موضحا إنها تسير بخطي جيدة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات برئاسة السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ، وان هذه المشروعات يأتي في مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات ٥ر٧ مليار دولار وبطاقة إنتاجية ٢.٢ مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و ٦٥٠ الف طن منتجات بترولية ، حيث تم ابرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الأمريكية، وإجراء دراسة جدوي تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية و الاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الامريكية US DFC ، US EXIM BANK .

وفيما يتعلق بمجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته ٥ر٨ مليار دولار لانتاج مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و ٨٥٠ الف طن منتجات بترولية، تابع أنه تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتي بي اس دبليو وشيرد الانجليزيتين والبدء في الدراسات التفصيلية للمشروع الذي تم استلام قطعة الأرض المخصصة لإقامته بالعلمين وجاري الإعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة انبي، لافتا إلي بحث عرض من تحالف شركات انجليزية وصينية للاستثمار في إقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة علي منتجات مجمع العلمين .

وفيما يتعلق بمشروع انتاج البيوتاديين او المطاط الصناعي بمجمع ايثيدكو بالإسكندرية ذكر التقرير أنه تم توقيع عقد المقاول العام مع تحالف بتروجت المصرية وسايبم الإيطالية وتوقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة للمشروع وجاري حاليا الاعمال الخاصة بالمشروع البالغ استثماراته ١٨٣ مليون دولار بطاقة إنتاجية ٣٦ ألف طن .

وبالنسبة لمشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط فقد تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركات صان مصر ووادي النيل وزافكوم وتوقيع عقد استشاري المشروع مع شركة انبي وتم البدء فعليا في الاعمال المبكرة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو ١١٧ مليون دولار وسينتج ١١٠ الف طن سنويا من منتجات يوريا فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة والتي تدخل في صناعات الاسمدة والمواد اللاصقة و الخرسانة الجاهزة وغيرها.

وبالنسبة لمشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة بإستثمارات ٢١٧ مليون يورو لانتاج ٥ر٢ الف مترمكعب الواح خشبية فقد تم ابرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية وجاري العمل فيها بالاضافة الي توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجت وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة في التمويل .

وفيما يتعلق بمشروع الايثانول الحيوي باستثمارات ١١٠ ملايين دولار فقد تم القيام بدراسة الجدوي والاتفاق مع المساهمين لبدء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع مذكرات تفاهم لتوفير المولاس كمادة تغذية للمشروع من شركات السكر .

وبالنسبة لمشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالاسكندرية الذى تبلغ تكلفته الإستثمارية حوالى 350 مليون دولار ويقام على مساحة ٢٤٠ الف متر مربع بهدف إنشاء رصيف بحري لاستغلال منصة البتروكيماويات لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية ، كما يجري حاليا اعادة دراسة مشروع انتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بمجمع سيدي كرير للبتروكيماويات بالاسكندرية في ظل المستجدات العالمية.

كما أشار إلي أنه جارى دراسة تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط هما مشروع البولي اسيتال باستثمارات ٤٠٠ مليون دولار لإنتاج ٥٠ ألف طن سنويا من منتج البولي اسيتال، الذي يدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية والألكترونيات وأجزاء السيارات ، وكذلك مشروع إنتاج الميلامين بارض شركة موبكو بدمياط بطاقة ٦٠ الف طن سنويا وباستثمارات ٢٦٠ مليون دولار ويعتمد في إنتاجه علي مادة اليوريا ، وجارى أيضا دراسة إقامة مشروع إنتاج الصودا آش ( كربونات الصوديوم) بمحافظة كفر الشيخ .

وأوضح التقرير أن العمل حاليا علي مشروعات تطوير وزيادة طاقة الإنتاج ورفع الكفاءة وتنمية الموارد بكل من شركة البتروكيماويات المصرية وشركة ايلاب لإنتاج الالكيل بنزين بالإسكندرية .