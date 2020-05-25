الزراعة: ازالة 26 من 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية في ثاني أيام عيد الفطر واستمرار فحص شحنات العنب للتصدير

في إطار اعمال المتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أعده د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي يفيد إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال ثان أيام إجازة عيد الفطر المبارك

من إجمالي 28 حالة وجاري اتخاذ الإجراءات لإزالة الحالتين الاخريين

وأضاف التقرير أن إجمالي المساحة المعتدى عليها 17 قيراط والمساحة التي تم إزالتها في المهد 14 قيراط

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القانون عليهم بكل حزم وصرامة

القصير يشيد بجهود مديريات الزراعة في المحافظات والادارة المركزية لحماية الاراضي وايضا تعاون اجهزة الشرطة والحكم المحلي التي ساهمت في الحد من حالات التعدي ثم ازالة التعديات في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية،

وزير الزراعة تلقى أيضا تقريرا من د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد استمرار أداء مفتشي الحجر عملهم في المنافذ والموانئ ومحطات التصدير حيث تم فحص بعض شحنات محصول العنب في محطة التصدير تمهيدا لتصديرها كما قام مفتشي الحجر بفحص شحنات الفول الصويا واردة من الخارج عبر ميناء دمياط

والجدير بالذكر ان وزارة الزراعة كانت قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة وإزالة التعديات في مهدها وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة ذلك وأيضا تدشين خط ساخن

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