وزير الأوقاف: اعتقال الرويضاني يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين

أكد وزير الأوقاف الدكتور ” محمد مختار جمعة”, أن اعتقال محمد الرويضاني يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين. وأوضح وزير الأوقاف في تصريح اليوم أن الإرهابي يحمل خواءً نفسيًّا وروحيًّا كبيرًا ، إذ أن المرتزقة لا عقيدة لهم، فضلًا عن أنهم لا وطنية ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق لهم ؛ فاستسلام كبار قياداتهم بهذه الصورة المهينة يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين ، وأنهم لا يمكن أن يصمدوا أمام عقيدة من يدافع عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه وكرامته بحق ، مؤكدا أن الأرض تقاتل مع أهلها كما يقولون ، وأرض الشرفاء مقابر الغزاة والمرتزقة على مدار التاريخ.

وقال وزير الأوقاف وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، لا شك أن اعتقال الإرهابي محمد الرويضاني يكشف عن صفحة سوداء للدول الراعية للإرهاب ، ويتطلب وقفة دولية جادة لمحاسبة هذه الدول التي تحتضن الإرهاب والإرهابيين . وكان قد أعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، عن تمكن وحدات القوات المسلحة الليبية فى محاور طرابلس من القبض على الداعشى السورى محمد الرويضانى المكنى أبوبكر الرويضانى، أحد أخطر عناصر داعش فى سوريا.

وبحسب المسمارى، انتقل الرويضانى إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام. وألقى قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات حكومة السراج التى يقودها ضباط أتراك. وقال “المسمارى”، إن “هذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيرى والتنظيمات المتطرفة عامة”