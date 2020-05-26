تكثيف حملات التعقيم وأعمال النظافة بالقاهرة

تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك, واستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع, كإجراء احترازى ووقائى مع القيام بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.

قامت الأجهزة التنفيذية بحى الزاوية الحمراء بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحى لرفع كفاءة النظافة بالحى مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات . كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان بحملة نظافة وتطهير بطريق كورنيش كفر العلو ومنطقة المساكن الإقتصادية وشارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي والشارع الغربي وشارع مصطفي فهمي والشوارع الجانبية كما إستهدفت الحملات المسائية مناطق شرق ووسط حلوان .

وفى حى البساتين تم رفع كفاءة النظافة ووضع صناديق جديدة لجمع القمامة في شوارع البحث الجنائي وفلسطين والميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير ام سلطان والعروبة بالمعادي الجديدة كما تم تجريد ورفع الأتربة من طريق الاتوستراد والطريق الدائري.