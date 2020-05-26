بعد إعلانها بدء السياحة تدريجيا :اتصالات بين مصر واسبانيا للتنسيق فىً الأجندات السياحية العالمية

اجري اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار اتصالا هاتفيا مع نظيرته وزيرة الصناعة و التجارة والسياحة الاسبانية ماريا رايس ماروتو الليرا (María Reyes Maroto Illera) حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والاجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، في ظل إعلان أسبانيا استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض دول العالم مع بداية شهر يوليو.

و خلال الاتصال الهاتفي ناقش الوزيران إستئناف النشاط السياحي بين البلدين في ظل الاجراءات الوقائية المتبعة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة من الجانبين لضمان سلامة صحة السائحين و العاملين بالقطاع في البلدين بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

كما بحثا سبل تبادل اجندة المناسبات السياحية والاستفادة من الخبرات الأسبانية فى مجال سياحة المدن والترويج للمنتجات و المقاصد السياحية المصرية فى هذا المجال.

كما اتفق الوزيران علي العمل علي تجديد و تطوير اتفاقية التعاون المشتركة في مجال السياحة بين البلدين و التي تم توقيعها عام 2001، بحيث تتناول تعزيز التكامل في المجال السياحي وكذلك إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ علي سلامة صحة السائحين و العاملين بالقطاع السياحي، و ذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة، فقد زار مصر 100.000 سائح اسبانيا عام 2019.

يأتي هذا الاتصال التليفوني مع وزيرة الصناعة و التجارة و السياحة الإسبانية و من قبله مع وزير السياحة اليوناني على خلفية إعلان عدد من الدول الأوروبية عن قرب إستئناف الأنشطة السياحية اعتبارا من شهر يونيو/يوليو.