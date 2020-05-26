السياحه : لجان متابعة للفنادق الحاصلة على شهادة الصلاحية الصحية

شكلت وزارة السياحة والاثار غرف عمليات بجميع مكاتب الوزارة بالمحافظات السياحية للمرور والتفتيش علي الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية؛ وذلك للتأكد من مدي التزامها بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية ان جميع الفنادق تقوم بتطبيق كافة الاشتراطات والضوابط الصحية المعتمدة وان نسب الاشغال بها وفقا للنسب المسموح بها، حيث تتراوح نسب الاشغال ما بين ٥% الي ٢٥%.

واشارت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية الي أنه تم تسليم فندق بسمة السياحي بمحافظة قنا شهادة السلامة الصحية وذلك بعد استيفاءه كافة ضوابط السلامة الصحيةالتي أقرها مجلس الوزراء لينضم الي باقي الفنادق التي تم مراجعتها وتسليمها شهادات السلامة الصحية.