وزير الخارجية الروسي: قضية هونج كونج شأن داخلي صيني وتصريحات واشنطن غير مسبوقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، أن مسألة القانون المتعلق بهونج كونج شأن داخلي لجمهورية الصين، وأن تصريحات الولايات المتحدة والضغط على بكين في هذا الصدد أمر غير مسبوق. وقال لافروف، خلال مؤتمره الصحفي عبر الإنترنت -وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية- : ” إن المشاكل التي تعمل الولايات المتحدة في الوقت الراهن على تأجيجها، هي مشاكل صينية داخلية، ونحن ننظر إليها من هذا المنظور. لا أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول الآن أن تجعل من هذه المشاكل أوضاعا متأزمة”.