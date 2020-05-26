إلى المراهنة على الوعي.. وكلمة السر “هبوط في الدورة الدموية”

*ميادة شكري:

ناقوس خطر جديد يدق، لينذر بكارثة إجتماعية أخرى مؤكدة، في ظل تزايد أعداد المصابين، واتساع دائرة انتشار الوباء..كارثة جديدة تطل علينا من قبل وزارة الصحة، وهي تيسير اجراءات استخراج تصاريح دفن الموتى من قبل طبيب الصحة من مقر مكتبه، دون التوجه لمنزل المتوفى لتحقق من حدوث الوفاة بالفعل وأسبابها ،وكونها وفاة طبيعية ام جنائية، ليجنب نفسه خطر احتمالية تعرضه للعدوى ، لربما كانت الوفاة بسبب فيرس كورونا ! ،تاركا أمر التأكد من وقوع الوفاة ام لا، لوعي أهل المتوفى للتحقق بأنفسهم متخبطين بينهم..هل وقعت حالة الوفاة بالفعل ام كانت مجرد غيبوبة؟! ..يمكن أن يفيق منها المتوفى الذي سوف يدفن بعد بضعة ساعات، من استخراج تصريح دفنه الموثق من قبل مكتب الصحة التابع له، والذي يؤكد وفاته، ليجد نفسه قد دفن حيا داخل قبر مظلم ملفوفا بكفن، أو ربما كانت الوفاة جنائية، مما ينذر بكارثة أخرى وانفلات أمني، وضياع لحق المجني عليه و إستغلال الظرف الوبائي في تيسير جرائم القتل لسهولة استخراج تصاريح الدفن دون كشف.

الأن في ظل الظرف الوبائى، يمتنع طبيب الصحة عن الزيارات المنزلية للتحقق من سبب الوفاة ، وأصبح تصريح الدفن يستخرج ويسلم بناء على طلب المبلغ وبرقمة القومي ، وفي خانه سبب الوفاة يكتب “هبوط في الدورة الدموية” ، أو لا يذكر اصلا، دون توقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب الوفاة،

فهل تراهن وزارة الصحة من جديد على وعي المواطن البسيط وخبرته الطبية في التحقق من وقوع الوفاة وأسبابها، ام تشاركه التستر على حالات الوفاة الجنائية ؟!