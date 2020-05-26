“الزراعة” تتابع اداء المعاهد والمعامل البحثية ثالث أيام العيد

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضرورة متابعة أداء الأنشطة الإنتاجية الزراعية والحيوانية والمعاهد البحثية خلال إجازة عيد الفطر المبارك تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في ثالث أيام عيد الفطر عددا من المعاهد البحثية منها معاهد المحاصيل والبساتين والسكرية والهندسة الوراثية وامراض النبات، فضلا عن تفقد الصوب الزراعية بموقع الدقي للزراعة المحمية والمعمل المركزي للمناخ الزراعي والمعامل المركزية المبيدات و متبقيات المبيدات ومعاهد وقاية النباتات والانتاج الحيواني و صحة الحيوان والهندسة الزراعية.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس المركز في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان الجولة تستهدف الاطمئنان على سلامة المنشآت ومتابعة سير العمل في المعاهد والمعامل التى تستمر في تقديم خدمات التحليل الخاصة بعينات المنتجات الزراعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية إلي الخارج، مشيرا إلي ان معامل مركز البحوث الزراعية تتميز باعتمادها الدولي الذي يمنحها المصداقية أمام الأسواق الدولية ودقة تحاليلها وهو ما أدي إلي زيادة الصادرات الزراعية إلي الخارج بكميات تجاوز 5.5 مليون طن العام الماضي وتصدير 2.5 مليون طن خلال 4 شهور بدءا من العام الحالي .

وأضاف “سليمان”، ان تابع أوضاع الصوب الزراعية في موقع الدقي وتلبية احتياجاتها اللازمة لخطة تطوير الصوب الزراعية كأحد النماذج التطبيقية للبحوث العلمية والتي يمكن الإستفادة منها في تنفيذ مشروعات الصوب لتحديث القطاع الزراعي، مشيرا إلي أنه سيعرض تقريرا تفصيليا عن سير الأعمال في المعاهد البحثية وما تم تحقيقه من الخطط المستهدفة في نطاق التطوير المستهدف للزراعة المصرية.