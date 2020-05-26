الحكومة تنفى رسائل مزيفة يتم تداولها تخص وزارة الصحة

اعلنت مصادر مسئولة فى الحكومة ان ما يتم نشره ومشاركته من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعى حول تعليمات صادرة من وزارة الصحة غير صحيح على الاطلاق كما وان وزاره الصحة لم تصدر اى تعليمات بدلك حيث تلاحظ ان هناك من يقوم ببث واعادة نشر رسالة على وسائل التواصل الاحتماعى منسوبة الى وزارة الصحه ا تقول ان “الوزارة الصحة تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب الي المستشفيات عند الشعور باعراض ((كورونا)) أو أي مرض آخر” ..وقالت نص الرساله المزيفة والمنسوبة الى وزارة الصحة..:”ارسلت وزارة الصحة رسالة تحت عنوان (تعميم هام من وزارة الصحة) وجاء فيها ما يلي:استعدت وزارة الصحة بتوفير 333 فريق استجابة سريع، كل فريق مكون من 5 اشخاص.

– في حال اشتباهك بالاصابة وظهور هذه الاعراض ( ضيق في التنفس – سعال – حمى ) ، ابق في منزلك لا تتوجه لاي مستشفى او مركز طبي او عيادة ، خروجك سينشر الفيروس اكثر .

– اتصل على الرقم 195 سيصلك فريق الاستجابة ويقومون بفحصك وتقديم الرعاية الكامله لك ..

لكل من وصلته الرساله ولم يقم بنشرها فاعلم انك شريك في قتل ابناء شعبك ….

مع تحيات وزارة الصحة

يرجى التواصل مع الرقم ادناه في حاله الشك بالاصابه بفايرس الكورونا

02358259

او الرقم المجاني 195″

وقالت المصادر ان هذه الرسالة ليست مصرية او صادرة عن اي جهه مصريه بدليل ان التلفونات المرفقة لا تخص مصر ولا اى وزارة او محافظة مصرية

واهاب المسئولين بكل المواطنين بتحري الدقة وعدم الالتفات الى مثل هذه الشائعات.